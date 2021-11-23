Грошей вистачить не всім: хто в Україні може залишитись без пенсії

Омбудсмен Людмила Денісова попередила, що кожен п'ятий українець може залишитися без пенсії через неофіційне працевлаштування

Скільки українців не отримають пенсію через неофіційне працевлаштування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже половина 60-річних українців може залишитись без пенсії через шість років, а серед усього населення право на пенсійне забезпечення та соціальний захист може втратити кожен п'ятий громадянин.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на сторінці в Facebook.

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Причиною такого явища є неофіційна робота і вимоги про наявність необхідного стажу для отримання пенсій.

"Згідно з новим законодавством, у 2027 році для того, аби вчасно отримати пенсію, громадянам України потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок. Всі, хто зараз працює неофіційно, ці вимоги виконати не зможуть, тому приблизно 45% українців у віці 60 років не матимуть права на пенсійне забезпечення", – заявила омбудсмен.

На думку Денісової, щоб такі прогнози не справдилися, потрібно проводити роз'яснювальну роботу про наслідки неофіційного працевлаштування.

Українцям піднімуть пенсії з 1 грудня

Вже у перший день зими деяким українцям можна чекати декілька етапів підвищення пенсій, а перерахунок відбудеться у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

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Так, з 1 грудня мінімальна пенсія для пенсіонерів старше 65 років становитиме 2600 грн. Надбавку за кожен рік стажу понад норми збільшать із 18,54 до 19,34 грн.

Раніше "Сьогодні" писали, що декого в Україні можуть повністю позбавити пенсії.

Ми також розповідали, що у Пенсійному фонді не вистачає грошей на виплати.