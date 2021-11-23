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Грошей вистачить не всім: хто в Україні може залишитись без пенсії

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
23 листопада, 18:17
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Омбудсмен Людмила Денісова попередила, що кожен п'ятий українець може залишитися без пенсії через неофіційне працевлаштування
Скільки українців не отримають пенсію через неофіційне працевлаштування
Скільки українців не отримають пенсію через неофіційне працевлаштування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже половина 60-річних українців може залишитись без пенсії через шість років, а серед усього населення право на пенсійне забезпечення та соціальний захист може втратити кожен п'ятий громадянин.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на сторінці в Facebook.

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Причиною такого явища є неофіційна робота і вимоги про наявність необхідного стажу для отримання пенсій.

"Згідно з новим законодавством, у 2027 році для того, аби вчасно отримати пенсію, громадянам України потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок. Всі, хто зараз працює неофіційно, ці вимоги виконати не зможуть, тому приблизно 45% українців у віці 60 років не матимуть права на пенсійне забезпечення", – заявила омбудсмен.

На думку Денісової, щоб такі прогнози не справдилися, потрібно проводити роз'яснювальну роботу про наслідки неофіційного працевлаштування.

Українцям піднімуть пенсії з 1 грудня

Вже у перший день зими деяким українцям можна чекати декілька етапів підвищення пенсій, а перерахунок відбудеться у зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

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Так, з 1 грудня мінімальна пенсія для пенсіонерів старше 65 років становитиме 2600 грн. Надбавку за кожен рік стажу понад норми збільшать із 18,54 до 19,34 грн.

Раніше "Сьогодні" писали, що декого в Україні можуть повністю позбавити пенсії.

Ми також розповідали, що у Пенсійному фонді не вистачає грошей на виплати.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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