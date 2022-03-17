Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Паніка проходить? Що зараз відбувається з цінами на зерно на світових ринках

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 березня, 18:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як змінюються ціни на зерно у світі через бойові дії в Україні
Як змінюються світові ціни на пшеницю
Як змінюються світові ціни на пшеницю / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На світових біржах у четвер, 17 березня, спостерігається падіння цін на пшеницю на тлі очікування трейдерів про швидке завершення війни в Україні.

Про це повідомляє видання Graintrade.com.ua .

Реклама

Повідомляється, що травневі ф'ючерси на пшеницю на біржах у Сполучених Штатах Америки різко впали після інформації про домовленості між Україною та РФ про припинення війни:

  • до 392,9 дол/т на м'яку зимову SRW-пшеницю в Чикаго;
  • до 394,1 дол/т на тверду озиму HRW-пшеницю Канзас-Сіті;
  • до 385,9 дол/т на тверду яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі;
  • до 397,5 дол/т на чорноморську пшеницю у Чикаго.

Обвал цін напередодні спостерігався і на паризькій Euronext, де травневі ф'ючерси на європейську пшеницю впали на 6,3%, а вересневі – на 7,75 євро/т до 318,5 євро/т .

Крім того, деякі країни-імпортери вже активно бронюють закупівлю зерна.

Реклама

Зокрема, пшеницю хочуть купити такі країни як:

  • Туреччина – 270 тисяч тонн;
  • Бангладеш – 50 тис. т;
  • Йорданія – 120 тис т;
  • Японія – 105 тис т.

Зазначається, що відмова трейдерів від російської пшениці та відсутність постачання з України підтримуватимуть світові ціни на високому рівні.

Санкції проти Росії

Після вторгнення Росії в Україну її економіка почала стрімко тонути. Західні країни наклали на агресора кілька пакетів санкцій, а з ринку масово почали йти міжнародні компанії.

Реклама

Одну з ключових ролей зіграло те, що США та Велика Британія відмовилися від покупки енергоресурсів із Росії. Великі компанії також вирішили не продовжувати договори з російськими продавцями.

Раніше ми розповідали, що аналітики прогнозують не тільки дефіцит товарів у всіх галузях РФ, а й швидкий дефолт Росії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Паніка проходить? Що зараз відбувається з цінами на зерно на світових ринках Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Monobank чи ПриватБанк? Карткою якого банку вигідніше розраховуватись у Британії Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Євгенія Пласконь У ходу рупії та рублі: Індія попри санкції планує купувати енергоносії й товари з Росії Євгенія Пласконь · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Фінанс-дайджест
Більше новин
Автор
Андрій Гаценко

Андрій Гаценко

Провідний редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Крипторинок
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
Що буде далі?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40785.34

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum (ETH)

2795.29

Litecoin (LTC)

110.44

Ripple (XRP)

0.79

Купити криптовалюту
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Наші янголи-охоронці

Ігумен ПЦУ Платон (Роман) Моргунов Вiйськовий капелан 53-ї механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. До останнього подиху духовно підтримував наших захисників, надихав мужністю, давав віру і надію. У місті Волноваха на Донеччині був вбитий російськими загарбниками. За нами правда. З нами - Бог!

Герої не вмирають!
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
Історії звитяг
П'єр Афнер – активіст із французького курорту Біарриц, що на березі Біскайської затоки. Змінив замки на шикарній віллі дочки Путіна, чим завдав ворогові збитків у $3,7 млн ​​(вартість садиби). Встановив над будинком синьо-жовтий прапор і зараз займається передачею споруди для проживання там українських біженці
Слава Україні!
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,82
33,82
33,04
18,82
35,45
34,95
34,00
18,07
35,50
35,00
34,00
18,01
36,59
36,29
35,59
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,68
36,39
35,55
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
36,75
36,06
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти