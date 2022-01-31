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Зерно дешевшає: скільки коштує пшениця на світових ринках та в Україні

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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31 січня, 11:05
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На початку тижня спостерігається зниження цін на світових ринках
Ціни на зерно почали знижуватися на світових ринках та в Україні
Ціни на зерно почали знижуватися на світових ринках та в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На світових біржах у понеділок, 31 січня, продовжується стрімке падіння цін на пшеницю.

Про це повідомляє Аgronews.ua .

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Так, березневі ф'ючерси на пшеницю на біржах у Сполучених Штатах. виглядають так :

  • 6,61 долар/т до 285,5 дол/т на м'яку зимову SRW-пшеницю в Чикаго;
  • 8,17 дол/т до 291,6 дол/т на тверду озиму HRW-пшеницю в Канзас-Сіті;
  • 5,05 дол/ т до 331,6 дол/т на тверду яру HRS-пшеницю в Міннеаполісі.

Тренд зниження цін березневих ф'ючерсів на європейську пшеницю спостерігається і на паризькій біржі Euronext. Тут пшениця торгується по 13,5 євро/т.

Зазначається, що стабільності цін на зерно заважають прогнозовані опади в регіонах вирощування пшениці озимої і збільшення площ посіву в США.

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Тим часом, в Україні закупівельні ціни на продовольчу пшеницю знизилися до 300 доларів/т, але гривневі ціни залишилися на рівні 9850-10000 грн/т, завдяки зниженню курсу гривні ще на 10 копійок.

Зростання темпів експорту ячменю

У 2021/22 МР Україна значно збільшила темпи експорту ячменю. З початку сезону та до початку року було експортовано на 50% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Відмінність поточного сезону від попереднього в тому, що Україна через попит Китаю активніше відвантажує товар.

Як ми писали раніше, врожайність зернових культур у 2021 році зросла на 18% порівняно із 2020 роком. Також повідомлялося, що за перші 11 місяців 2021 року Україна перевищила історичний максимум показника відвантажень, зафіксованого за підсумками 2020 року

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