Паника проходит? Что сейчас происходит с ценами на зерно на мировых рынках

Рассказываем, как меняются цены на зерно в мире из-за боевых действий в Украине

Как меняются мировые цены на пшеницу / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

На мировых биржах в четверг, 17 марта, наблюдается падение цен на пшеницу на фоне ожидания трейдеров о скором завершении войны в Украине.

Об этом сообщает издание Graintrade.com.ua.

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Сообщается, что майские фьючерсы на пшеницу на биржах в Соединенных Штатах Америки резко упали после информации о договоренностях между Украиной и РФ о прекращении войны:

до 392,9 долл/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;

до 394,1 долл/т на твердую озимую HRW-пшеницу Канзас-Сити;

до 385,9 долл/т на твердую яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе;

до 397,5 долл/т на черноморскую пшеницу в Чикаго.

Обвал цен накануне наблюдался и на парижской Euronext, где майские фьючерсы на европейскую пшеницу упали на 6,3%, а сентябрьские – на 7,75 евро/т до 318,5 евро/т.

Кроме того, некоторые страны-импортеры уже активно бронируют закупки зерна.

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В частности, пшеницу хотят купить такие страны как:

Турция – 270 тысяч тонн;

Бангладеш – 50 тыс т;

Иордания – 120 тыс т;

Япония – 105 тыс т.

Отмечается, что отказ трейдеров от российской пшеницы и отсутствие поставок из Украины будут поддерживать мировые цены на высоком уровне.

Санкции против России

После вторжения России в Украину ее экономика начала стремительно тонуть. Западные страны наложили на агрессора несколько пакетов санкций, а с рынка массово начали уходить международные компании.

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Одну из ключевых ролей сыграло то, что США и Великобритания отказались от покупки энергоресурсов из России. Крупные компании также решили не продлевать договоры с российскими продавцами.

Раньше мы рассказывали, что аналитики прогнозируют не только дефицит товаров во всех отраслях РФ, но и скорый дефолт России.