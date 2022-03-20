Падіння біржових цін на газ і податкові зміни – найважливіше про гроші за тиждень

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає

Найважливіше про гроші за тиждень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні впливає не лише на українську економіку, а й на світову. Західні санкції обвалюють ринок Росії, а зміни під час воєнного стану впливають на всі галузі виробництва.

Понеділок. Біржова ціна на газ в Європі впала на відкритті торгів

Після відкриття біржі раптово впала вартість ф'ючерсу з 227 до 110 євро за мегават-годину. Ціна обвалилася на 16% та продовжує коливатися, з огляду на нестабільну економічну ситуацію в Росії.

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Вівторок. В Україні змінили акциз та ПДВ на пальне

Щоб врегулювати ситуацію на ринку пального, Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового кодексу. У воєнний час скасували акциз на імпорт бензину, дизелю та зрідженого газу, а також зменшили ставку ПДВ до 7%.

Середа. Внесли зміни до Податкового кодексу

Володимир Зеленський анонсував податкову реформу в умовах війни, а народні депутати підтримали новий закон. Він передбачає зміни щодо сплати податків та перевірок, кредитні канікули й інші бонуси для підприємців та звичайних громадян.

Четвер. Китай втрачає гроші через підтримку Росії

Офіційний Пекін лише через чутки про можливу допомогу Москві втратив 1,5 трильйона доларів за два дні. Китайці злякалися можливих санкцій, тож заявили про нейтралітет щодо війни в Україні.

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"Якщо політично Китай оступиться, то вихід іноземних інвесторів з акцій посилиться, і це призведе до катастрофічного падіння фондового ринку Китаю", – зауважив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

П’ятниця. На світовому ринку металу побоюються дефіциту

Через війну Росії проти України змін зазнає і ринок металопродукції. Дефіцит зростає разом із цінами в галузі. Українські виробництва сталі, неону, напівфабрикатів, залізної руди зараз не працюють або не мають можливості експортувати, тож і виготовлення різної продукції у світі також зупинилося.

Водночас на російські ресурси накладають все більше заборон, так само як і на імпорт іноземних товарів до РФ. До прикладу, Австралія вирішила не постачати в Росію глинозем та алюмінієві руди, чим завдала удару по машинобудівній промисловості країни-агресорки.