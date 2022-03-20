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Падение биржевых цен на газ и налоговые изменения – самое важное о деньгах за неделю

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 марта, 19:42
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Сайт "Сегодня" собрал важнейшие экономические новости уходящей недели
Самое важное о деньгах за неделю
Самое важное о деньгах за неделю / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война в Украине влияет не только на украинскую экономику, но и на мировую. Западные санкции обрушивают рынок России, а изменения во время военного положения влияют на все отрасли производства.

Понедельник. Биржевая цена на газ в Европе упала на открытии торгов

После открытия биржи внезапно упала стоимость фьючерса с 227 до 110 евро за мегаватт-час. Цена снизилась на 16% и продолжает колебаться, учитывая нестабильную экономическую ситуацию в России.

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Вторник. В Украине сменили акциз и НДС на горючее

Чтобы урегулировать ситуацию на рынке горючего, Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс. В военное время отменили акциз на импорт бензина, дизеля и сжиженного газа, а также снизили ставку НДС до 7%.

Среда. Внесли изменения в Налоговый кодекс

Владимир Зеленский анонсировал налоговую реформу в условиях войны, а народные депутаты поддержали новый закон. Он предусматривает изменения в уплате налогов и проверок, кредитные каникулы и другие бонусы для предпринимателей и обычных граждан.

Четверг. Китай теряет деньги из-за поддержки России

Официальный Пекин лишь по слухам о возможной помощи Москве потерял 1,5 триллиона долларов за два дня. Китайцы испугались возможных санкций, поэтому заявили о нейтралитете в войне в Украине.

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"Если политически Китай оступится, то выход иностранных инвесторов из акций усилится, и это приведет к катастрофическому падению фондового рынка Китая", – отметил аналитик компании Esperio Александр Болтян.

Пятница. На мировом рынке металла опасаются дефицита

Из-за войны России против Украины, изменения претерпевает и рынок металлопродукции. Дефицит растет вместе с ценами в отрасли. Украинские производства стали, неона, полуфабрикатов, железной руды сейчас не работают или не имеют возможности экспортировать, так что и изготовление разной продукции в мире также приостановилось.

В то же время на российские ресурсы накладывают все больше запретов, равно как и на импорт иностранных товаров в РФ. К примеру, Австралия решила не поставлять в Россию глинозем и алюминиевые руды, чем нанесла удар по машиностроительной промышленности страны-агрессора.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

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