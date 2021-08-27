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Ощадбанк знову продовжив дію платіжних карт для переселенців

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна Редактор
27 серпня, 08:20
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Термін дії карт мав закінчитися під час карантину
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Дерржавний Ощадбанкприйняв рішення щодо продовження терміну дії платіжних карт для внутрішньо переміщених осіб. Таку заяву зробили в прес-службі банку.

Можна розраховуватися старою картою

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Заява Ощадбанку стосується ВПО, які користуються тарифним пакетом "Мій рахунок". Термін дії таких карт мав закінчитися під час карантину. Проте 1 жовтня 2021 року вони не блокуватимуться банком.

Фінустанова вже продовжувала дію платіжних карток внутрішньо переміщених осіб:

  • Спочатку до 1 березня 2021 року;
  • Потім – до 1 травня 2021 року;
  • Передостанній раз – до кінця літа.

Зараз йде випуск нових карт. У банку говорять, що за графіком. Якщо клієнт банку отримав SMS про готовність нової карти, але не може її забрати у відділенні, він може і далі розраховуватися старою карткою до 1 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, Ощадбанк може отримати 100 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). При цьому сам ЄБРР отримає право викупу частки в банку. Тобто така угода – це крок до приватизації Ощадбанку.

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Про це повідомив глава правління Ощадбанку Сергій Наумов ще в кінці липня. Рішення має на меті узгодити глава Мінфіну Сергій Марченко від імені уряду.

У ТОП-20 найприбутковіших банків України за перші шість місяців 2021 року Ощадбанк посів 14 місце. Хоча в 2020 році державна фінустанова входила в трійку лідерів.

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