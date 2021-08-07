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ПриватБанк знову в лідерах – Ощадбанк скотився вниз. ТОП-20 найприбутковіших банків України

7 серпня 2021 8:20

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських фінустанов з січня по червень поточного року склала 30 млрд грн

ПриватБанк став найприбутковішим. Колаж "Сьогодні"

ПриватБанк став найприбутковішим. Колаж "Сьогодні"

Державний Приватбанкв черговий раз став лідером у списку найприбутковіших українських банків за перші шість місяців 2021 року. У той же час Ощадбанк сильно опустився в рейтингу. З іншого боку списку виявився Правекс Банк, який за підрахунками аналітиків найзбитковіший.

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Такі дані розміщені на сайті Національного банку України.

ТОП-20 найприбутковіших банків виглядає так:

  1. ПриватБанк – 11 612 млн грн;
  2. Райффайзен Банк – 2 334 млн грн;
  3. Сбербанк – 2 099 млн грн;
  4. ПУМБ – 1 985 млн грн;
  5. Універсал Банк – 1 650 млн грн;
  6. Альфа-банк – 1 460 млн грн;
  7. ОТП банк – 1 295 млн грн;
  8. Укрексімбанк – 1 123 млн грн;
  9. Сіті Банк – 769 млн грн;
  10. Укргазбанк – 726 млн грн;
  11. Креді Агріколь Банк – 694 млн грн;
  12. Банк "Кредит Дніпро" – 677 млн грн;
  13. Укрсиббанк- 516 млн грн;
  14. Ощадбанк – 513 млн грн;
  15. Кредобанк – 424 млн грн;
  16. Прокедіт Банк – 357 млн грн;
  17. "Південний"- 317 млн грн;
  18. Таскомбанк – 269 млн грн;
  19. Ідея Банк – 262 млн грн;
  20. А-Банк – 201 млн грн.

Станом на перше липня банки заробили в цілому 30,08 млрд грн. З них 13,97 млрд грн – чистий прибуток держбанків. Однак до першої п'ятірки лідерів увійшов лише ПриватБанк.

Прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків з січня по червень поточного року склав 30,077 млрд грн – це на 26,4% більше, ніж роком раніше (23 790 млрд грн).

Хто виявився аутсайдером

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За перші півроку збитковими виявилися 10 банків з 73 активних. Антилідером став Правекс Банк з мінусовим значенням в 91,4 млн грн.

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Далі по списку від низу до верху йдуть АТ "КБ" Земельний Капітал "(-53 млн грн), Юнекс Банк (-21,2 млн грн) і БТА Банк (-20,6 млн грн).

Беззмінний лідер

У 2020 році державний ПриватБанк очолив список і став найприбутковішим з чистим доходом в 25,306 млрд грн. З великим відривом друге місце зайняв Райффайзен Банк Аваль (4,075 млрд грн). Трійку лідерів закрив ще один державний банк – Ощадбанк (2,832 млрд грн). Після них: ПУМБ (2,634 млрд грн) і ОТП банки (1,734 млрд грн).

Цікаво, що за перші п'ять місяців 2021 року державні ПриватБанк і Ощадбанк стали найприбутковішими банківськими фінустановами України. У п'ятірку також увійшли Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ і Універсал Банк.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2021 року члени правління ПриватБанку отримали винагороду на загальну суму в 124 млн грн. Це в 3,4 рази більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн грн.

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Винагороди включають зарплату, відрахування в пенсійний фонд, інші короткострокові виплати.

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