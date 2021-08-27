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Ощадбанк снова продлил действие платежных карт для переселенцев

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
27 августа, 08:20
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Срок действия карт должен был закончится во время карантина
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Государственный Ощадбанк принял решение о продлении срока действия платежных карт для внутренне перемещенных лиц. Такое заявление сделали в пресс-службе банка.

Можно рассчитываться старой картой

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Заявление Ощадбанка касается ВПЛ, которые пользуются тарифным пакетом "Мой счет". Срок действия таких карт должен был закончится во время карантина. Однако 1 октября 2021 года они не будут блокироваться банком.

Финучреждение уже продляло действие платежных карточек внутренне перемещенных лиц:

  • Сначала до 1 марта 2021 года;
  • Затем – до 1 мая 2021 года;
  • Предпоследний раз – до конца лета.

Сейчас же идет выпуск новых карт. В банке говорят, что по графику. Если клиент банка получил SMS о готовности новой карты, но не может ее забрать в отделении, он может и дальше рассчитываться старой карточкой до ​​1 октября 2021 года.

Напомним, Ощадбанк может получить 100 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). При этом сам ЕБРР получит право выкупа доли в банке. То есть такое соглашение – это шаг к приватизации Ощадбанка.

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Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов еще в конце июля. Решение должен согласовать глава Минфина Сергей Марченко от имени правительства.

В ТОП-20 самых прибыльных банков Украины за первые шесть месяцев 2021 года Ощадбанк занял 14 место. Хотя в 2020 году государственное финучреждение входило в тройку лидеров.

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