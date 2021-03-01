Nord Stream 2 загрожує екології Балтики: росіяни завезли антидот від бойової отрути

Через політичний і економічний тиск США на проект з будівництва другої гілки газопроводу Nord Stream дедалі більше компаній відмовлятися від участі в ньому, що змушує Росію прискорити його спорудження навіть попри серйозну екологічну загрозу.

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Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Екологи попередили, що у водах Данії біля острову Борнхольм, де пролягає маршрут трубопроводу "Північний потік – 2", за останні 50 років морські течії зрушили чималу кількість контейнерів з бойовими отруйними речовинами і розкидали на значній площі на схід і південь від острова.

Для мінімізації екологічних ризиків Данія виставила умову для надання дозволу на прокладання трубопроводу у своїх водах – обов’язкове використання суден із системою динамічного позиціонування. Такі судна мав підрядник РФ у проекті – швейцарська компанія Allseas. Але під загрозою санкцій 2019 року вона вийшла з проекту і вивела свої судна.

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У Росії ж єдиним трубоукладачем з динамічним позиціонуванням був "Академік Черський", однак його технічний стан досі не дає змоги почати роботи. Тому Москва домоглася від Копенгагена дозволу на якірне позиціонування. Тепер у водах Данії працює трубоукладач "Фортуна", що використовує 12 якорів, і кожен з них ризикує зачепити небезпечний об’єкт на дні.

Через високий рівень небезпеки росіяни терміново доставили на задіяні в роботах судна ампули з атропіном – антидотом, який використовують при отруєнні бойовими отруйними речовинами. Однак, попри небезпеку життю і здоров’ю екіпажів та екосистемі Балтійського моря в цілому, Росія продовжує прискорювати роботи з прокладання труби, приховуючи від громадськості будь-яку інформацію, повідомляє СЗР України.

Нагадаємо, Державний департамент заявив, що США не ведуть переговори з Німеччиною про можливість завершення "Північного потоку – 2".

Ми також повідомляли, що мінімум 18 компаній вже вийшли або пообіцяли припинити свою участь у спірному проєкті з будівництва "Північного потоку – 2" після розширення американських санкцій проти Росії.

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