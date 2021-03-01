Nord Stream 2 грозит экологии Балтики: россияне завезли антидот от боевого яда

Из-за политического и экономического давления США на проект по строительству второй ветки газопровода Nord Stream, все больше компаний отказываться от участия в нем, что заставляет Россию ускорить его строительство даже несмотря на серьезную экологическую угрозу.

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Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Экологи предупредили, что в водах Дании у острова Борнхольм, где пролегает маршрут трубопровода "Северный поток – 2", за последние 50 лет морские течения сдвинулись большое количество контейнеров с боевыми отравляющими веществами и разбросали на значительной площади к востоку и югу от острова.

Для минимизации экологических рисков Дания выставила условие для предоставления разрешения на прокладку трубопровода в своих водах – обязательное использование судов с системой динамического позиционирования. Такие суда имел подрядчик РФ в проекте – швейцарская компания Allseas. Но под угрозой санкций в 2019-м она вышла из проекта и увела свои суда.

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В России же единственным трубоукладчиком с динамическим позиционированием был "Академик Черский", однако его техническое состояние до сих пор не позволяет начать работы. Поэтому Москва добилась от Копенгагена разрешения на якорное позиционирования. Теперь в водах Дании работает трубоукладчик "Фортуна", использующей 12 якорей, и каждый из них рискует задеть опасный объект на дне.

Из-за высокого уровня опасности россияне срочно доставили на задействованные в работах суда ампулы с атропином – антидотом, который используют при отравлении боевыми отравляющими веществами. Однако, несмотря на опасность жизни и здоровью экипажей и экосистеме Балтийского моря в целом, Россия продолжает ускорять работы по прокладке трубы, скрывая от общественности любую информацию, сообщает СВР Украины.

Напомним, Государственный департамент заявил, что США не ведут переговоры с Германией о возможности завершения "Северного потока – 2".

Мы также сообщали, что минимум 18 компаний уже вышли или пообещали прекратить свое участие в спорном проекте по строительству "Северного потока – 2" после расширения американских санкций против России.

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