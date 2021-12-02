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Жодної дискримінації: в Україні заборонили звільняти деяких жінок

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 19:25
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Нардепи пропонують встановити відпустку, пов'язану з вагітністю та пологами, тривалістю не менше 126 днів
Роботодавці не мають права відмовляти вагітним у працевлаштуванні
Роботодавці не мають права відмовляти вагітним у працевлаштуванні / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні заборонили звільняти вагітних жінок – це розцінили як дискримінацію у робочих відносинах.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

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Тепер роботодавець офіційно не може звільнити жінку, яка вагітна або перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами. Звільнити не можна і після повернення на роботу.

Українку можуть звільнити, якщо причина її відсутності на роботі не пов'язана:

  • із вагітністю;
  • з годуванням малюка;
  • народженням дитини.

Крім того, якщо вагітній жінці необхідно пройти медобстеження, за нею має зберегтися середня зарплата.

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Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання праці деяких категорій працівників" може змінити і процедуру відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Нардепи пропонують встановити відпустку, пов'язану з вагітністю та пологами, тривалістю не менше 126 днів.

Крім того, таким жінкам не можна працювати у нічні зміни. А роботодавці не мають права відмовляти їм у працевлаштуванні чи знижувати зарплату через вагітність.

Що буде з ринком праці у 2022 році

У 2021 році роботодавці починають знову набирати людей після зниження рівня невизначеності, пов'язаного з коронавірусом, – реалізується відкладений попит. Все це сприяє тому, що кількість відкритих вакансій знову перевищує кількість розміщених резюме.

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Як очікують експерти, у 2022 році 58% роботодавців планують розширюватися, що вселяє оптимізм.

"Все буде, звичайно ж, залежатиме від ситуації в економіці. Через високу інфляцію витрати домогосподарств зростають (+40%), а реальна зарплата скорочується (-2,2%). Боюся, поки кардинальних змін щодо доходів не очікується" , – пояснив "Сьогодні" засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.

Раніше ми повідомляли, що дистанційний формат роботи став для українців викликом ще на початку карантину. Але фахівці говорять і про недоліки, наприклад, відсутність особистих зустрічей і більш довгий робочий день.

Нагадаємо, що в Україні зросла кількість працевлаштованих громадян у віці від 15 до 70 і тепер становить 15,8 млн осіб. Згідно зі статистикою, в Україні залишилися 1,6 млн громадян без роботи.

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