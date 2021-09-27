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Українці стали більше працювати: в країні знизилося безробіття

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
27 вересня, 16:13
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Число працюючих українців вікової категорії 15-70 років склало 15,8 млн людей
Серед безробітних 873,9 тис. жінок та 932,1 тис. чоловіків
Серед безробітних 873,9 тис. жінок та 932,1 тис. чоловіків / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні стало менше безробітних українців . Згідно з офіційною статистикою 1,6 млн громадян залишилися без роботи.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби статистики України.

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Згідно з даними Держстату, в другому кварталі поточного року кількість працюючих українців вікової категорії 15-70 років склала 15,8 млн осіб. А кількість безробітних склала – 1,6 млн осіб.

Відзначимо, що кількість безробітних стала меншою, ніж було в першому кварталі 2021 року. Тоді без роботи були 1,8 млн людей. Отже, за останні кілька місяців, майже 200 тис. українців – працевлаштовані. У квітні-червні було зниження рівня безробіття до 9,3%, а в I кварталі показник складав понад 10%.

Серед безробітних 873,9 тис. осіб складали жінки і 932,1 тис. чоловіки. Більшість з них живе в українських містах – 1179,7 тис. українців, а 626,3 тис. осіб живуть в сільській місцевості.

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У той же час, рівень зайнятості населення у віці 15 років і старше становив 49,7%, а якщо судити по віковим групам, то серед населення у віці 15-70 років – 56,2%.

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Підрахунки за методикою МОП

Методика підрахунку Міжнародної організації праці враховує відсоток безробітних серед економічно активного населення (15-72 року), а не тільки тих, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості. Тобто за цією методикою безробітних виходить більше.

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Сайт "Сьогодні" дізнався у експертів, як зміниться рівень безробіття в третьому кварталі за методикою МОП. Цифри дещо відрізняються, але тенденція та ж – безробіття буде знижуватися.

"Рівень безробіття очікується 9,2-9,4%. Його зниженню посприяє збільшення зайнятості в корпоративному секторі на тлі відновлення економіки і зростання пропозицій на ринку сезонної зайнятості", – говорить глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

Раніше ми повідомляли, що:

  • в Україні скоротилося число безробітних громадян на 36%. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу.
  • в серпні в Україні офіційно зареєстровано 315 тисяч безробітних. В аналогічний період 2020-го в країні було на 179 тисяч непрацевлаштованих більше. У Кабміні вважають, що такий позитивний стрибок – результат запровадження урядових програм по підтримці розвитку економіки і бізнесу.
  • в червні, наприклад, зарплата підвищилася до 14:313 грн після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (якщо проводити аналогію з червнем 2020 року) – на 23,6%.
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