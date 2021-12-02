Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ Протесты в Киеве 😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Никакой дискриминации: в Украине запретили увольнять некоторых женщин

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
2 декабря, 19:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нардепы предлагают установить отпуск, связанный с беременностью и родами, продолжительностью не менее 126 дней
Работодатели не имеют права отказывать беременным в трудоустройстве
Работодатели не имеют права отказывать беременным в трудоустройстве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине запретили увольнять беременных женщин – это расценили как дискриминацию в рабочих отношениях.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина.

Реклама

Теперь работодатель официально не может уволить женщину, которая беременна или находится в отпуске по беременности и родам. Уволить нельзя и после его возвращения на работу.

Украинку могут уволить если причина ее отсутствия на работе не связана:

  • с беременностью;
  • с кормлением малыша;
  • с рождением ребенка.

Кроме того, если беременной женщине необходимо пройти медобследование, за ней должна сохраниться средняя зарплата.

Реклама

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании правового регулирования труда некоторых категорий работников" может изменить и процедуру отпуска по беременности и родам. Нардепы предлагают установить отпуск, связанный с беременностью и родами, продолжительностью не менее 126 дней.

Кроме того, таким женщинам нельзя работать в ночные смены. А работодатели не имеют права отказывать им в трудоустройстве или снижать зарплату из-за беременности.

Что будет с рынком труда в 2022 году

В 2021 году работодатели начинают снова набирать людей после снижения уровня неопределенности, связанного с коронавирусом, – реализуется отложенный спрос. Все это способствует тому, что количество открытых вакансий вновь превышает число размещенных резюме.

Реклама

Как ожидают эксперты, в 2022 году 58% работодателей планируют расширяться, что внушает оптимизм.

"Все будет, конечно же, зависеть от ситуации в экономике. Из-за высокой инфляции расходы домохозяйств растут (+40%), а реальная зарплата сокращается (-2,2%). Боюсь, пока кардинальных изменений по части доходов не ожидается", – объяснил "Сегодня" основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

Ранее мы сообщали, что дистанционный формат работы стал для украинцев вызовом еще в начале карантина. Но специалисты говорят и о недостатках удаленки, например, отсутствии личных встреч и более длинном рабочем дне.

Напомним, что в Украине выросло количество трудоустроенных граждан в возрасте от 15 до 70 и теперь составляет 15,8 млн человек. Согласно статистике, в Украине осталось 1,6 млн граждан без работы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Руководитель проекта "Деньги" Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3683

Евро (€)

30.84

Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Биржа прогнозов
Продавать или покупать доллары?
Экспертные советы
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Карантинные прогнозы
Что ждет предпринимателей
Вакцинируйся знанием!
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,11
19,33
31,98
31,79
30,64
19,57
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
35,49
31,67
30,64
19,00
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять