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Деяким українцям підвищать зарплати: хто може розраховувати на надбавку у 2022 році

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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31 грудня, 14:46
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Їм хочуть підвищити "голий" оклад, без доплат та надбавок
Зарплата чиновника може за фактом виявитися втричі вищою за оклад
Зарплата чиновника може за фактом виявитися втричі вищою за оклад / Фото: Колаж: Сьогодні

Чиновникам у 2022 році планують на 9% підвищити посадові оклади. А "мінімалка" для них встановиться на рівні не нижче за два прожиткові мінімуми, тобто 4962 грн.

Відповідний проєкт постанови Кабінету Міністрів розміщено на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

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Чиновникам хочуть підвищити "голий" оклад. Тобто йдеться не про доплати та надбавки. А ця сума може бути нижчою за мінімальну зарплату – 6500 грн.

Зарплатня чиновників складається з таких компонентів:

  • оклад,
  • доплати та надбавки,
  • премії,
  • матеріальна допомога.

Деякі надбавки та доплати можуть бути дуже суттєвими для чиновників. Наприклад, їм можуть додати 50-100% за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи. Ще 40% можна отримати за вислугу років, а 25% – за знання іноземних мов.

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Держслужбовцям також належать премії з нагоди свят та ювілейних дат, а також за підсумками роботи. Є для них ще "тринадцята зарплата" та "оздоровчі" у розмірі середньої зарплати.

Отже, з урахуванням усіх надбавок і доплат зарплата чиновника може за фактом виявитися втричі вищою за оклад.

"Ці доплати більшою мірою залежать від прихильності керівництва та наявності фінансових ресурсів у державного органу, ніж від результатів діяльності співробітника... Надбавки та премії зменшують ефективність використання бюджетних коштів", – вважають економісти Центру економічної стратегії (CES).

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Скільки отримуватимуть чиновники?

Керівники центральних держорганів отримуватимуть оклади 41 300 грн. Ця сума на 9,3% більша за торішню. Таку суму можуть отримати працівники Конституційного Суду, апарату Верховної Ради, Офісу президента, Секретаріату Кабміну, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати та Офісу генпрокурора.

Голови центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та міністерствами отримуватимуть оклади у 36 700 грн. Це більше на 9,2%.

А простий спеціаліст держоргану в районних установах отримає 4962 грн. мінімального окладу, а його колега в міністерстві – 8500 грн.

Зазначимо, що цю постанову ще не ухвалили, але 31 грудня закінчується строк її громадського обговорення. Після цього її розгляне Кабмін.

Хто в Україні отримує найменшу зарплатню?

Найменше в Україні отримує, згідно з опублікованими вакансіями на порталі grc.ua, адміністративний персонал. Наприкінці 2021 року їхня середня заробітня плата становить трохи більше ніж 10 тисяч гривень, незважаючи на річне збільшення компенсації майже на тисячу гривень.

Також аутсайдерами за розміром заробітної плати є:

  • робітники (11900 грн);
  • люди на початку своєї кар'єри (12161 грн);
  • працівники у сфері медицини (13 047 грн);
  • сфера туризму та ресторанного бізнесу (13 198 грн).

Раніше ми повідомляли, що протягом 2021 року зарплати в Україні зростали Лідерство із середньої заробітної плати та кількості відкритих вакансій традиційно утримує Київ. Однак і на Львівщині деяким фахівцям готові платити до 86 500 грн на місяць.

Нагадаємо, яких фахівців не вистачає в Україні. За їхню роботу пропонують високі зарплати.

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