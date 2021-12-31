Некоторым украинцам повысят зарплаты: кто может рассчитывать на надбавку в 2022 году

Им хотят повысить "голый" оклад, без доплат и надбавок

Зарплата чиновника может по факту оказаться втрое выше оклада / Фото: Коллаж: Сегодня

Чиновникам в 2022 году планируют на 9% повысить должностные оклады. А "минималка" для них установится на уровне не ниже двух прожиточных минимумов, то есть 4962 грн.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров размещен на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Реклама

Чиновникам хотят повысить "голый" оклад. То есть, речь идет не о доплатах и надбавках. А эта сумма может быть ниже минимальной зарплаты – 6500 грн.

Зарплата чиновников состоит из таких компонентов:

оклад,

доплаты и надбавки,

премии,

материальная помощь.

Некоторые надбавки и доплаты могут быть очень существенными для чиновников. Например, им могут добавить 50-100% за высокие достижения в труде и выполнение особо важной работы. Еще 40% можно получить за выслугу лет, а 25% за знание иностранных языков.

Реклама

Госслужащим, также, положены премии по случаю праздников и юбилейных дат, а также по итогам работы. Есть для них еще "тринадцатая зарплата" и "оздоровительные" в размере средней зарплаты.

Таким образом, с учетом всех надбавок и доплат зарплата чиновника может по факту оказаться втрое выше оклада.

"Эти доплаты в большей мере зависят от благосклонности руководства и наличия финансовых ресурсов у государственного органа, чем от результатов деятельности сотрудника... Надбавки и премии уменьшают эффективность использования бюджетных средств", – считают экономисты Центра экономической стратегии (CES).

Реклама

Сколько будут получать чиновники?

Руководители центральных госорганов будут получать оклады в 41 300 грн. Эта сума на 9,3% больше прошлогодней. Такую сумму могут получить работники Конституционного Суда, аппарата Верховной Рады, Офиса президента, Секретариата Кабмина, аппарата СНБО, ЦИК, Счетной палаты и Офиса генпрокурора.

Главы центральных органов исполнительной власти со специальным статусом и министерств будут получать оклады в 36 700 грн. Это больше на 9,2%.

А простой специалист госоргана в районных учреждениях получит 4962 грн минимального оклада, а его коллега в министерстве – 8500 грн.

Отметим, что это постановление еще не приняли, но 31 декабря заканчивается срок его общественного обсуждения После этого его рассмотрит Кабмин.

Кто в Украине получает наименьшую зарплату?

Меньше всего в Украине получает, согласно опубликованным вакансиям на портале grc.ua, административный персонал. В конце 2021 года их средняя заработная плата составляет чуть более 10 тысяч гривен, несмотря на годовое увеличение компенсации почти на тысячу гривен.

Также аутсайдерами по размеру заработных плат являются:

рабочие (11 900 грн);

люди в начале своей карьеры (12 161 грн);

работники в сфере медицины (13 047 грн);

сфера туризма и ресторанного бизнеса (13 198 грн).

Ранее мы сообщали, что в течение 2021 года зарплаты в Украине росли. Лидерство по средней заработной плате и количеству открытых вакансий традиционно удерживает Киев. Однако и во Львовской области некоторым специалистам готовы платить до 86 500 грн в месяц.

Напомним, каких специалистов не хватает в Украине. За их работу предлагают высокие зарплаты.