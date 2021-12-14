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До 86 тыс. грн в месяц! У кого есть шансы на такую большую зарплату в Украине

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
14 декабря, 14:04
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Несмотря на то, что в целом динамика изменения средней зарплаты в Украине положительная, есть области, где ситуация ухудшилась
В Украине выросла средняя зарплата
В Украине выросла средняя зарплата

В течение 2021 года зарплаты в Украине росли. Лидерство по средней заработной плате и количеству открытых вакансий удерживает, традиционно, Киев. Однако некоторым специалистам во Львовской области готовы платить до 86 500 грн в месяц.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

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ТОП-5 регионов с самой высокой зарплатой

Первое место. Киев

В течение года работодатели в Киеве в среднем предлагали кандидатам зарплату от 29 405 грн до 40 342 грн. Но даже при самых низких показателях средняя зарплата в Киеве была больше, чем в других регионах.

Второе место. Харьковская область

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Если в апреле этого года средняя зарплата в актуальных вакансиях составляла 32 799 грн, то в ноябре этот показатель снизился до 17 100 грн. Больше всего в Харьковской области, как и в столичном регионе, предлагают поисковикам в IT-сфере.

Третье место. Одесская область

За период с апреля по ноябрь 2021 наивысший уровень средней зарплаты составлял 27 393 грн, однако он снизился до 21 400 грн. Самые высокие зарплаты предлагают как в сфере Информационных технологий, так и в банковской сфере.

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Четвертое место. Львовская область

С апреля по ноябрь 2021 года уровень средней зарплаты в открытых вакансиях снизился с 22 282 грн до 14 400 грн. Самые высокие зарплаты предлагают:

  • специалисту по продажам в Digital-агентство – от 38 000 грн до 80 000 грн в месяц;
  • руководителю отдела продаж со знанием английского языка в рекламной компании – от 30 000 грн до 60 000 грн;
  • менеджеру по элитной недвижимости – от 32 400 грн до 86 500 грн.

Пятое место. Днепропетровская область

Средняя заработная плата до ноября в области снизилась – от 21 215 грн в апреле до 17 200 грн в ноябре. Самые высокие зарплаты сейчас предлагают в актуальных вакансиях в сфере IT.

В Украине выросла минимальная зарплата

Размер минимальной зарплаты с 1 декабря вырос на 500 гривен. Теперь она составляет 6500 грн.

За 2021 это уже второе повышение. Напомним, с 1 января минимальная зарплата украинцев с 5000 грн выросла до 6000 грн. Следующее повышение запланировано в октябре 2022 года. К слову, в Украине задолженность по зарплате составляет более 4 млрд грн.

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, в 2022 году средняя зарплата вырастет до 15 778 грн.

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