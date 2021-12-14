До 86 тыс. грн в месяц! У кого есть шансы на такую большую зарплату в Украине

В течение 2021 года зарплаты в Украине росли. Лидерство по средней заработной плате и количеству открытых вакансий удерживает, традиционно, Киев. Однако некоторым специалистам во Львовской области готовы платить до 86 500 грн в месяц.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.
ТОП-5 регионов с самой высокой зарплатой
Первое место. Киев
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В течение года работодатели в Киеве в среднем предлагали кандидатам зарплату от 29 405 грн до 40 342 грн. Но даже при самых низких показателях средняя зарплата в Киеве была больше, чем в других регионах.
Второе место. Харьковская область
Если в апреле этого года средняя зарплата в актуальных вакансиях составляла 32 799 грн, то в ноябре этот показатель снизился до 17 100 грн. Больше всего в Харьковской области, как и в столичном регионе, предлагают поисковикам в IT-сфере.
Третье место. Одесская область
За период с апреля по ноябрь 2021 наивысший уровень средней зарплаты составлял 27 393 грн, однако он снизился до 21 400 грн. Самые высокие зарплаты предлагают как в сфере Информационных технологий, так и в банковской сфере.
Четвертое место. Львовская область
С апреля по ноябрь 2021 года уровень средней зарплаты в открытых вакансиях снизился с 22 282 грн до 14 400 грн. Самые высокие зарплаты предлагают:
- специалисту по продажам в Digital-агентство – от 38 000 грн до 80 000 грн в месяц;
- руководителю отдела продаж со знанием английского языка в рекламной компании – от 30 000 грн до 60 000 грн;
- менеджеру по элитной недвижимости – от 32 400 грн до 86 500 грн.
Пятое место. Днепропетровская область
Средняя заработная плата до ноября в области снизилась – от 21 215 грн в апреле до 17 200 грн в ноябре. Самые высокие зарплаты сейчас предлагают в актуальных вакансиях в сфере IT.
В Украине выросла минимальная зарплата
Размер минимальной зарплаты с 1 декабря вырос на 500 гривен. Теперь она составляет 6500 грн.
За 2021 это уже второе повышение. Напомним, с 1 января минимальная зарплата украинцев с 5000 грн выросла до 6000 грн. Следующее повышение запланировано в октябре 2022 года. К слову, в Украине задолженность по зарплате составляет более 4 млрд грн.
Согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, в 2022 году средняя зарплата вырастет до 15 778 грн.