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Не виплатили "тисячу Зеленського": українець поскаржився на співробітників Monobank

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
28 грудня, 15:16
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Скандал розгорівся навколо виплати "тисячі Зеленського"
Monobank звинуватили у брехні
Monobank звинуватили у брехні / Фото: Колаж: Сьогодні

Monobank звинуватили, що той неправдиво вказує терміни виплат "тисячі Зеленського", а на заявки щодо проблеми не реагує.

Про це клієнт Monobank написав на сайті Мінфіну.

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Він зауважив, що банк заявляє про виплати "тисячі Зеленського" за 5 секунд, проте гроші клієнт так і не отримав. Він зателефонував до служби підтримки, де створили заявку щодо цієї проблеми і пообіцяли, що передадуть фахівцеві (той мав зателефонувати протягом доби).

"Але на наступний день так ніхто і не зв'язався зі мною. Знову зателефонував у підтримку, виявилося що в моїй заявці чомусь не проблема з отриманням 1000 грн "ʼПідтримка", а вказана "проблема з отриманням пуш-повідомлень про комунальні платежі", — пише клієнт Monobank.

В результаті створили нову заявку. Протягом доби у Вайбер написав фахівець, який повідомив, що для вирішення проблеми потрібно кілька днів.

Клієнт банку стверджує, що в той день його знайомі теж подавали заявку на отримання 1000 грн, але гроші так і не отримали.

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"Банк заманює своєю оперативністю у виплаті, але насправді повна брехня, про 5 секунд на отримання виплати можна і не мріяти, реально на це зараз у них йде кілька днів!!! І вперше стикаюся з такими неадекватними операторами підтримки, заявку створюють на абсолютно іншу тему", — поскаржився клаєнт банку.

Що говорять у Monobank

Monobank вибачився перед своїм клієнтом та пообіцяв якнайшвидше залагодити вищеописану ситуацію.

"Обов'язково проведемо роботу зі співробітником, який допустив помилку. Питання про виплату коштів на карту "єПідтримка" знаходиться в роботі у колег. Постараємося якомога швидше вирішити його", — написав Monobank.

Як оформити виплати "тисячі Зеленського" в Monobank та "Дії"

Оновіть додаток Monobank і в верхньому меню, там де вибір карт, натисніть "Відкрити картку", далі треба вибрати карту "єПідтримка".

Після оформлення картки слід провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі "Дія", а саме:

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  • Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.
  • Зайти до розділу "Послуги".
  • Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".
  • Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
  • Натиснути "Отримати допомогу".

Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна витратити лише на деякі послуги і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.

Раніше ми описували одну із причин, чому затримують виплату "тисячі Зеленського".

А також розповідали, як клієнтка Monobank випадково витратила власні кошти, коли на картці "єПідтримка" не вистачило потрібної суми.

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