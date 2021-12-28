Не виплатили "тисячу Зеленського": українець поскаржився на співробітників Monobank

Monobank звинуватили, що той неправдиво вказує терміни виплат "тисячі Зеленського", а на заявки щодо проблеми не реагує.
Про це клієнт Monobank написав на сайті Мінфіну.
Він зауважив, що банк заявляє про виплати "тисячі Зеленського" за 5 секунд, проте гроші клієнт так і не отримав. Він зателефонував до служби підтримки, де створили заявку щодо цієї проблеми і пообіцяли, що передадуть фахівцеві (той мав зателефонувати протягом доби).
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"Але на наступний день так ніхто і не зв'язався зі мною. Знову зателефонував у підтримку, виявилося що в моїй заявці чомусь не проблема з отриманням 1000 грн "ʼПідтримка", а вказана "проблема з отриманням пуш-повідомлень про комунальні платежі", — пише клієнт Monobank.
В результаті створили нову заявку. Протягом доби у Вайбер написав фахівець, який повідомив, що для вирішення проблеми потрібно кілька днів.
Клієнт банку стверджує, що в той день його знайомі теж подавали заявку на отримання 1000 грн, але гроші так і не отримали.
"Банк заманює своєю оперативністю у виплаті, але насправді повна брехня, про 5 секунд на отримання виплати можна і не мріяти, реально на це зараз у них йде кілька днів!!! І вперше стикаюся з такими неадекватними операторами підтримки, заявку створюють на абсолютно іншу тему", — поскаржився клаєнт банку.
Що говорять у Monobank
Monobank вибачився перед своїм клієнтом та пообіцяв якнайшвидше залагодити вищеописану ситуацію.
"Обов'язково проведемо роботу зі співробітником, який допустив помилку. Питання про виплату коштів на карту "єПідтримка" знаходиться в роботі у колег. Постараємося якомога швидше вирішити його", — написав Monobank.
Як оформити виплати "тисячі Зеленського" в Monobank та "Дії"
Оновіть додаток Monobank і в верхньому меню, там де вибір карт, натисніть "Відкрити картку", далі треба вибрати карту "єПідтримка".
Після оформлення картки слід провести кілька нескладних маніпуляцій на порталі "Дія", а саме:
- Авторизуватися в програмі "Дія" і переконатися, що програма має "зелений" COVID-сертифікат.
- Зайти до розділу "Послуги".
- Вибрати в переліку послугу "єПідтримка".
- Вибрати для виплати картку "єПідтримка".
- Натиснути "Отримати допомогу".
Далі заявка надійде до Мінекономіки, а на картку незабаром нарахують гроші. Їх можна витратити лише на деякі послуги і не можна монетизувати та витратити на свої потреби.
Раніше ми описували одну із причин, чому затримують виплату "тисячі Зеленського".
А також розповідали, як клієнтка Monobank випадково витратила власні кошти, коли на картці "єПідтримка" не вистачило потрібної суми.