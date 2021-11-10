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Не працює кожен другий енергоблок: в Україні не вистачає вугілля

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
10 листопада, 14:04
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Лише за минулу добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 13,8 тис. тонн
На державних ТЕС з 23 енергоблоків працюють лише три
На державних ТЕС з 23 енергоблоків працюють лише три / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на 10 листопада на складах ТЕС та ТЕЦ знаходиться 447,9 тис. тонн вугілля – це на 310,4 тис. тонн менше, ніж необхідно.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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За його словами, лише за минулу добу запас вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зменшився на 13,8 тис. тонн.

А на державних ТЕС з 23 енергоблоків працюють лише три. Наприклад, через брак вугілля не працює кожен другий енергоблок державної "Центренерго".

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Щодо чотирьох АЕС, то там з 15 енергоблоків чотири на ремонті, а 11 енергоблоків потужністю близько 9,9 тис. МВт – працюють.

Припинення постачання енергетичного вугілля з РФ

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. Йдеться про вугілля марок А (антрацит) та П (пісне), які завозили компанії ДТЕК, "Донбасенерго", а також "Технова", яка об'єднує кілька ТЕЦ.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом з'ясовували, чи можуть продовжити заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

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