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Понад 40 країн вирішили поступово відмовлятися від вугілля: серед них Україна

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
4 листопада, 13:10
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Очікується, що великі країни зможуть зробити це у 2030-х роках, а менші – у 2040-х
Від використання викопного вугілля поступово відмовлятимуться
Від використання викопного вугілля поступово відмовлятимуться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Від використання викопного вугілля поступово вирішили відмовлятися понад 40 країн, серед яких і Україна.

На кліматичному саміті COP26 у Глазго країни – споживачі вугілля вирішили у майбутньому не використовувати вугілля для виробництва електроенергії, пише The Guardian.

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Крім України, від будівництва нових вугільних електростанцій відмовляються, зокрема, Канада, Польща, В'єтнам. За даними видання, Австралія, Китай, Індія та США не брали участі в угоді. Деякі експерти вважають, що терміни поетапної відмови, підписані країнами, пізні.

Для Великої Британії, де проходив кліматичний саміт, припинення використання вугілля було одним із головних напрямків.

"Це знаменний момент у наших глобальних зусиллях боротьби зі зміною клімату, оскільки країни з усіх куточків світу об'єднуються в Глазго, щоб заявити, що вугілля не має брати участь у нашій майбутній генерації електроенергії", – сказав бізнес-секретар Великої Британії Квасі Квартенг.

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За даними Міжнародної енергетичної агенції, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів.

Припинення постачання енергетичного вугілля з РФ

З 1 листопада 2021 року Російська Федерація зупинила постачання енергетичного вугілля в Україну. Йдеться про вугілля марок А (антрацит) та П (пісне), які завозили компанії ДТЕК, "Донбасенерго", а також "Технова", яка об'єднує кілька ТЕЦ.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом з'ясовували, чи можуть продовжити заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі.

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