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Не работает каждый второй энергоблок: в Украине не хватает угля

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
10 ноября, 14:04
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Только за прошедшие сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 13,8 тыс. тонн
На государственных ТЭС из 23 энергоблоков работают всего три
На государственных ТЭС из 23 энергоблоков работают всего три / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на 10 ноября на складах ТЭС и ТЭЦ находится 447,9 тыс. тонн уголя – это на 310,4 тыс. тонн меньше, чем необходимо.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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По его словам, только за минувшие сутки запас угля на складах ТЭС и ТЭЦ снизился на 13,8 тыс. тонн.

А на государственных ТЭС из 23 энергоблоков работают всего три. Например, за неимением угля не работает каждый второй энергоблок государственной "Центрэнерго".

Что касается четырех АЭС, то там из 15 энергоблоков четыре на ремонте, а 11 энергоблоков мощностью около 9,9 тыс. МВт – работают.

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Прекращение поставок энергетического угля из РФ

С 1 ноября 2021 года Российская Федерация остановила поставки энергетического угля в Украину. Речь идет об углях марок А (антрацит) и П (постное), которые завозили компании ДТЭК, "Донбассэнерго", а также "Технова", которая объединяет несколько ТЭЦ.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертом выясняли, могут ли продолжить запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси.

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