Бракує вугілля. В Україні не працює більшість енергоблоків державних ТЕС

В Україні нестача вугілля призвела до тяжких наслідків – зупинили роботу 60% потужностей державних ТЕС "Центренерго"

Як працюють державні ТЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на ранок 13 листопада не працюють 60% потужностей державних ТЕС компанії "Центренерго". Це пов'язано з браком вугілля.

Про це свідчать дані диспетчера "Укренерго".

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За даними компанії, через відсутність вугілля не працюють 14 енергоблоків. Ще шість – на різних стадіях ремонту обладнання. Навантаження несуть лише 3 блоки з 23 державних ТЕС. Це лише 10% їхньої потужності.

На кожній із трьох державних ТЕС працює по одному енергоблоку.

Водночас на приватних ТЕС через відсутність вугілля не працюють лише 4 енергоблоки, половина з них на Луганській ТЕС. Її перевели на економний режим через блокаду постачання вугілля з боку Росії. Зазначимо, що єдиний маршрут постачання вугілля на цю ТЕС проходить територією РФ.

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Проблеми української енергетики

Українська енергетика сьогодні зіткнулася з низкою різних проблем , наприклад, питанням імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, подорожчанням будь-яких енергоносіїв і, зрештою, впливом на екологію.

На даний момент дефіцит вугілля на українських складах становить близько 2 млн. тонн, а більше 8 ГВт потужності недоступно в системі через її аварійність та відсутність палива.

До краху фінансової системи енергоринку спричинили кілька чинників. На деякі, наприклад, безпрецедентне зростання цін на газ, вплинути неможливо, а от хронічне недофінансування та фінансовий дисбаланс, на думку гендиректора компанії ДТЕК Максима Тимченка, це "заслуга" держави та регулятора.

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Проблема полягає й у тому, що держава продає енергоресурси нижче за собівартість генерації енергії.