Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Не хватает угля. В Украине не работает большинство энергоблоков государственных ТЭС

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
13 ноября, 14:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине нехватка угля привела к тяжелым последствиям – остановили работу 60% мощностей государственных ТЭС "Центрэнерго"
Как работают государственные ТЭС
Как работают государственные ТЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине по состоянию на утро 13 ноября не работают 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго". Это связано с нехваткой угля.

Об этом свидетельствуют данные диспетчера "Укрэнерго".

Реклама

По данным компании, из-за отсутвия угля не работают 14 энергоблоков. Еще шесть – на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС. Это только 10% их мощности.

На каждой из трех государственных ТЭС работает по одному энергоблоку.

В то же время на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают всего 4 энергоблока, половина из них на Луганской ТЭС. Ее перевели на экономный режим из-за блокады поставок угля со стороны России. Отметим, что единственный маршрут поставки угля на эту ТЭС проходит по территории РФ.

Реклама

Проблемы украинской энергетики

Украинская энергетика сегодня столкнулась с рядом различных проблем, например, вопросом импорта электроэнергии из России и Беларуси, подорожанием любых энергоносителей и, в конце концов – влиянием на экологию.

На данный момент дефицит угля на украинских складах составляет около 2 млн тонн, а более 8 ГВт мощности недоступно в системе из-за ее аварийности и отсутствия топлива.

К краху финансовой системы энергорынка привели несколько факторов. На некоторые, например, беспрецедентный рост цен на газ, повлиять невозможно, а вот хроническое недофинансирование и финансовый дисбаланс, по мнению гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко, это "заслуга" государства и регулятора.

Реклама

Проблема заключается и в том, что государство продает энергоресурсы ниже себестоимости генерации энергии.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Популярные за неделю
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Бизнес News
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.1

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

29.91

Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Спецвыпуск
Новая монета - в честь десантников!
Узнай о новой "десятке"
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?
Опрос
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Соцопрос
Украинцы назвали причины энергетического кризиса
Расшифровка результатов

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
$683,85 млрд
$612,00 млрд
$458 млрд
$410,27 млрд
$240,93 млрд
Смотри карту супер-компаний
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Мелкий бизнес
Карантинные прогнозы
Опрос
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,16
31,50
31,00
30,00
18,17
31,98
30,85
29,31
18,89
33,18
32,88
31,69
19,12
34,29
31,76
29,95
18,36
35,99
33,40
31,89
19,28
35,99
33,40
31,89
19,29
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,88
36,97
33,25
34,97
19,47
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять