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НБУ введе в обіг золоту "князівську" монету: карбували за Януковича

15 травня, 08:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Придбати монету можна буде на електронних аукціонах вже з 17 травня

Нацбанк накарбував 500 монет "Володимир Великий" зі щирого золота

Нацбанк накарбував 500 монет "Володимир Великий" зі щирого золота / Фото: НБУ

З понеділка, 17 травня, Національний банк України вводить в обіг золоту пам’ятну монету номіналом в 1 гривню, присвячену князю Київському Володимиру Великому.

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Про це повідомляється на сайті регулятора.

Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – "анциркулейтед", маса дорогоцінного металу в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм, гурт монети – гладкий. Відкарбована монета накладом 500 штук ще 2010 року, коли президентом був Віктор Янукович.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким написи: Україна/Національний банк; номінал 1 (по центру), позначення металу, його проби, маси монети в чистоті Au 999,9/15,55 (ліворуч від номіналу), ГОЛОВА та підпис В. С. Стельмаха, який очолював Національний банк України 2010 році (праворуч від номіналу), ГРИВНЯ (під номіналом півколом); унизу на тлі стилізованого орнаменту у вигляді підкови – рік карбування 2010.

На реверсі монети зображено князя Володимира Великого, який тримає в правій руці хрест, а в лівій – макет Десятинної церкви, та напис Володимир Великий (угорі півколом). Художник і скульптор – Володимир Дем’яненко.

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У Нацбанку вважають, що монета матиме підвищений попит, тому її будуть реалізовувати на електронних аукціонах. Це дасть можливість на прозорих та конкурентних засадах задовільнити попит клієнтів: банків, нумізматів, юридичних та фізичних осіб. Перший електронний аукціон з продажу пам’ятної монети відбудеться у день її введення в обіг – 17 травня.

Нагадаємо, 12 травня НБУ випустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Василю Стефанику – українському письменнику, громадському діячев та політику.

А 12 січня в Україні увійшла в обіг нова пам'ятна монета, присвячена Агатангелу Кримському – українському історику, славісту, мовознавцю, сходознавцю, письменнику, перекладачеві, одному із засновників Української Академії наук.

А раніше Національний банк України показав найкращу монету року.

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