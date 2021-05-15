НБУ введет в обращение золотую "княжескую" монету: чеканили при Януковиче

Приобрести монету можно будет на электронных аукционах уже с 17 мая

Нацбанк отчеканил 500 монет "Владимир Великий" из чистого золота / Фото: НБУ

С понедельника, 17 мая, Национальный банк Украины вводит в обращение золотую памятную монету номиналом в 1 гривню, посвященную князю Киевскому Владимиру Великому.

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Об этом сообщается на сайте регулятора.

Она изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки – "анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, диаметр – 25,0 мм, гурт монеты – гладкий. Отчеканена монета тиражом 500 штук еще в 2010 году, когда президентом был Виктор Янукович.

На аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надписи: Украина/Национальный банк номинал 1 (по центру), обозначение металла, его пробы, массы монеты в чистоте Au 999,9/15,55 (слева от номинала), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ и подпись В.С.Стельмаха, который возглавлял Национальный банк Украины 2010 году (справа от номинала), ГРИВНЯ (под номиналом полукругом) внизу на фоне стилизованного орнамента в виде подковы – год чеканки 2010.

На реверсе монеты изображен князь Владимир Великий, который держит в правой руке крест, а в левой – макет Десятинной церкви, и надпись Владимир Великий (вверху полукругом). Художник и скульптор – Владимир Демьяненко.

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В Нацбанке считают, что монета будет иметь повышенный спрос, поэтому ее будут реализовывать на электронных аукционах. Это позволит на прозрачной и конкурентной основе удовлетворить спрос клиентов: банков, нумизматов, юридических и физических лиц. Первый электронный аукцион по продаже памятной монеты состоится в день ее введения в оборот – 17 мая.

Напомним, 12 мая НБУ выпустил в обращение новую памятную монету, посвященную Василию Стефанику – украинскому писателю, общественному диятелю и политику.

А 12 января в Украине вошла в оборот новая памятная монета, посвященная Агатангелу Крымскому- украинскому историку, слависту, языковеду, востоковеду, писателю, переводчику, одному из основателей Украинской Академии наук.

А ранее Национальный банк Украины показал лучшую монету года.