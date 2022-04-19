Наживаються на війні: в окупованому Бердянську готівка стає дефіцитом

Місто в Запорізькій області зіткнулося з фінансовою проблемою в умовах війни та окупації

В окупованому місці підприємливі люди збувають готівку з відсотками / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Жителі Бердянська нещодавно отримали соціальні виплати на банківські картки. Чимало людей вирішило зняти готівку для своїх потреб, але в місті її катастрофічно не вистачає.

Як повідомили у пресслужбі Бердянської міськради, далеко не в усіх магазинах можна купити товари за допомогою банківських терміналів.

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"Банки, що працюють у місті, не встигають обслужити весь потік охочих", – зауважили в мерії.

Наживаються на війні

У Бердянську почала процвітати опція переведення "електронних" грошей в готівку серед приватних осіб. Однак за таку послугу клієнтам доводиться платити відсотки.

"Коли матуся отримує на карту 860 грн "дитячих" і змушена з них віддати 15-20% за переведення в готівку – це називається "наживатися на війні", – наголосили в Бердянській міськраді.

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Щоб розв’язати це питання, місцева влада просить обласну владу розширити можливості банків. До міста можуть додатково завести готівку, однак через загострення військових дій, гуманітарні коридори із Запоріжжям недоступні.

Окрім цього, тривають перемовини з облгазом щодо скасування оплати за газ у квітні. За інформацією мерії, упродовж місяця жителі не отримували послугу, тож і платити за доставку газу не потрібно.

Фінансова підтримка українців

Під час війни в Україні для багатьох людей актуальним стало питання грошової допомоги на поховання. Є кілька способів отримати гроші на похорон – через страхову компанію, пенсійний фонд, центр зайнятості або органів місцевого самоврядування.

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Деякі пенсіонери також можуть скористатися програмою підтримки від місцевої влади – для них передбачені подарункові виплати, з огляду на вік. Можна отримати до 5000 гривень матеріальної допомоги.

В умовах воєнного стану, держава почала виплачувати українцям фінансову допомогу. Гроші надають переселенцям, багатодітним сім’ям, а також людям, які втратили житло. На підтримку можуть розраховувати пенсіонери, військовослужбовці та їхні сім’ї. Раніше ми писали, як отримати компенсацію за збитки через бойові дії.