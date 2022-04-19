Фінансова допомога на поховання: хто і скільки може отримати

Розповідаємо, хто в Україні може отримати фінансову допомогу на поховання померлої особи

Сума допомоги на похорон залежить від кількох факторів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні для багатьох людей актуальним стало питання грошової допомоги на поховання. Щоб її отримати, існують різні умови, які залежать від того, до якої категорії осіб належав померлий.

Детально про них ідеться на сайті "Безоплатна правова допомога".

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Хто може розраховувати на поміч

Отже, таку допомогу можуть отримати особи, які організовували процес поховання померлого, враховуючи до якої категорії осіб належав померлий.

Якщо людина була застрахована, то звернутися треба до:

роботодавця померлої особи;

найближчого відділення Фонду соціального страхування України.

Подати треба такі документи:

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свідоцтво про смерть;

заяву про виплату допомоги на поховання.

Розмір допомоги має бути не меншим розміру прожиткового мінімуму, але остаточну суму встановлює правління Фонду соціального страхування України.

Якщо помер пенсіонер, то треба звернутися до будь-якого сектору обслуговування громадян Пенсійного фонду. Документи вимагаються такі:

документ, що підтверджує особу заявника;

заява про виплату допомоги на поховання;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або документ, що підтверджує факт смерті.

Розмір допомоги дорівнює двомісячній пенсії, яку отримував пенсіонер на час смерті. А якщо він був військовослужбовцем, то розмір допомоги – тримісячна пенсія, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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Якщо померла людина була безробітною, то звернутися можна до центру зайнятості. Туди потрібно подати:

документ, який підтверджує факт смерті безробітного (довідка про смерть);

документ, який засвідчує особу, яка здійснила поховання (паспорт або інший документ, що посвідчує особу).

Розмір фінансової допомоги у цьому випадку – прожитковий мінімум.

А якщо людина на момент смерті не була пенсіонером, не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна, то звертатися треба до місцевих органів влади за останнім місцем проживання померлого. У такому випадку розмір допомоги на поховання встановлює орган місцевого самоврядування, і сума може залежати від регіону.

Як отримати допомогу на поховання людини, яка померла на непідконтрольній території, або на території, де ведуться бойові дії

Для цього потрібно підтвердити факт смерті особи. Щоб це зробити, треба звернутися до суду за місцем проживання (перебування) заявника із спеціальною заявою, у якій зазначити:

факт, який заявник просить встановити (про смерть особи), та з якою метою;

причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт.

Крім того, до заяви необхідно додати:

докази, що підтверджують викладені заявником обставини (наприклад, письмові свідчення очевидців, фото з місця поховання, примірник колективного акту про настання смерті та/або інші докази, що підтверджують факт настання тощо);

довідку про неможливість відновлення втрачених документів (наприклад, письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану).

Скільки коштує поховати людину в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що у столиці та навколишніх населених пунктах ціна за похорон однієї людини стартує від 5 тис. грн.

Агентства ритуальних послуг зазвичай одразу пропонують так звані "пакети", тобто набори послуг, які відрізняються в залежності від кількості та якості.

Так, в пакет "Економ" (від 5 до 6,5 тис. грн) зазвичай входять:

допомога в організації похорону, консультації за телефоном;

труна дерев'яна;

постіль, подушка;

покривало біле або церковне;

перевезення тіла в морг;

підготовка померлого до похорону;

доставка ритуальної атрибутики в морг;

трансфер;

плечова бригада для транспортування труни.

У пакет "Стандарт" входить майже все теж саме, однак кращої якості та вищого рівня, також додається хрест, табличка на нього, рушники, церковний набір, хусточки та священник.

За такий похорон доведеться віддати мінімум 10 тисяч, в залежності від відстані трансферу та обраних опцій.

Ексклюзивна церемонія коштуватиме щонайменше 23 тисячі гривень, ціна може підніматися до будь-яких значень, все залежить від того, яку атрибутику обере клієнт та які деталі захоче додати в похорон.

Про те, скільки коштуватиме похорон у інших містах, читайте у нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, чи можна отримати спадщину під час війни і розповідали, що таке заповіт з умовою.