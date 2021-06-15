Над "Північним потоком – 2" нависла загроза нових санкцій – МЗС Німеччини

Голова німецької дипломатії не виключає нових обмежень з боку США. Він упевнений, що питання вирішиться найближчими місяцями

"Північний потік - 2" ще можуть обмежити / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

США все ще можуть ввести нові обмеження проти "Північного потоку – 2", незважаючи на минулу відмову від санкцій проти газопроводу. Цей російський проєкт в цілому не викликає схвалення ні у правлячих зараз демократів, ні у республіканців, які перейшли в опозицію .

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Про це заявив глолоа МЗС Німеччини Гайко Маас, повідомляє Bloomberg.

"Я б не сказав, що [санкцій] більше не буде... І демократи, і республіканці не дуже позитивно налаштовані стосовно "Північного потоку – 2", – сказав Маас.

Він вважає, що питання буде вирішене протягом наступних декількох місяців.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що не можна зупинити "Північний потік – 2", адже він майже готовий. Пізніше в Держдепі уточнили, що все одно не схвалюють проєкт, і заявили, що США продовжать "вживати заходів" стосовно осіб і компаній, що беруть участь в реалізації проекту "Північний потік – 2".

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Щоправда, метою Штатів є не зупинка "Північного потоку – 2" як така. Держдеп хоче перешкодити Росії використовувати газопровід "як інструмент примусу стосовно України або будь-якої іншої країни".

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В Україні очікувано не підтримали таке рішення адміністрації президента США. Зокрема, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що реалізація російського проєкту "Північний потік – 2" означатиме поразку американської дипломатії.

А в ЄС спростували заяви Путіна, що Росія нібито добудувала першу нитку "Північного потоку – 2" всупереч санкціям і обмеженням: