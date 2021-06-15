Русский
$ 27
32,71
  1. Новини економіки
  2. Економіка

США можуть зупинити "Північний потік – 2". "Нафтогаз" назвав два варіанти

15 червня 2021 7:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

Глава Нафтогазу Вітренко обговорить у США способи, як заблокувати реалізацію "Північного потоку – 2"

США продовжать санкції проти «Північного потоку - 2»

США продовжать санкції проти «Північного потоку - 2» / Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Існує кілька способів зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік-2". Для цього Україна повинна заручитися підтримкою Конгресу США і Білого дому.

Реклама

Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, який відправився з візитом до США.

"Наш пріоритетний план у тому, щоб разом із виконавчою гілкою влади США зупинити "Північний потік-2". Для цього є позитивні тенденції", – сказав він.

Читайте також: Сьогодні "Північний потік – 2" почнуть заповнювати газом: чи піде російське паливо до Німеччини

Не пропусти!
Іспанія заганяла м'яч і себе в матчі проти Швеції. Перші баранки на Євро-2020
Шведи стримали Іспанію

За його словами, Держдепартамент США розглядає варіант накладення дієвих санкцій проти компанії-оператора Nord Stream AG. Крім того, розглядається питання накладення сертифікаційних санкцій, тобто таких, які унеможливлять сертифікацію "Північного потоку-2".

Реклама

"Питання залишається відкритим, і адміністрація США може зупинити "Північний потік-2" нині. Це наше пріоритетне завдання – переконати США зробити це тепер", – сказав Юрій Вітренко.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що умовою запуску газопроводу "Північний потік – 2" повинна бути деоккупація українських територій і енергобезпека України.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПенсфондЕкономіка
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого віку
Індексація пенсій: чому виплати підняли лише одному з п'яти працюючих людей похилого вікуЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тиждень
Оформлення пенсій автоматом і монетизація пільг – найважливіше про гроші за тижденьЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти