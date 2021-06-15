США можуть зупинити "Північний потік – 2". "Нафтогаз" назвав два варіанти

Глава Нафтогазу Вітренко обговорить у США способи, як заблокувати реалізацію "Північного потоку – 2"

США продовжать санкції проти «Північного потоку - 2» / Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Існує кілька способів зупинити запуск російського газопроводу "Північний потік-2". Для цього Україна повинна заручитися підтримкою Конгресу США і Білого дому.

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Про це заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, який відправився з візитом до США.

"Наш пріоритетний план у тому, щоб разом із виконавчою гілкою влади США зупинити "Північний потік-2". Для цього є позитивні тенденції", – сказав він.

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За його словами, Держдепартамент США розглядає варіант накладення дієвих санкцій проти компанії-оператора Nord Stream AG. Крім того, розглядається питання накладення сертифікаційних санкцій, тобто таких, які унеможливлять сертифікацію "Північного потоку-2".

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"Питання залишається відкритим, і адміністрація США може зупинити "Північний потік-2" нині. Це наше пріоритетне завдання – переконати США зробити це тепер", – сказав Юрій Вітренко.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що умовою запуску газопроводу "Північний потік – 2" повинна бути деоккупація українських територій і енергобезпека України.