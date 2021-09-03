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На Укрзалізниці збагатився підприємець – "світить" 12 років в'язниці

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
3 вересня, 10:28
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Власника будівельної фірми звинувачують у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні документів
У Харківській області бізнесмен вкрав у "Укрзалізниці" 600 тис. грн. Колаж: "Сьогодні"
У Харківській області бізнесмен вкрав у "Укрзалізниці" 600 тис. грн. Колаж: "Сьогодні"

У Харківській області 44-річний директор будівельної фірми збагатився на АТ "Укрзалізниця" .

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як повідомили в обласній прокуратурі, будівельна фірма повинна була утеплити фасад будівлі відпочинку локомотивних бригад.

Між АТ "Укрзалізиця" і будівельною фірмою був укладений договір, проте директор надав недостовірні документи про вартість виконаних робіт і кількості необхідних матеріалів. Він завдав шкоди в розмірі близько 600 тис. грн.

Підприємця звинувачують у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні. Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Скандал в "Укрзалізниці"

Група шахраїв, що складається з 15 чиновників АТ "Укрзалізниця", постане перед судом. Мова йде про викриття злочинних схем влітку 2020 року. Обвинувальний акт стосовно організаторів і учасників угоди відправили до суду.

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Серед зловмисників:

  • колишній виконуючий обов'язки голови правління підприємства, 100% акцій якого внесені в статутний капітал АТ "Укрзалізниця";
  • керівники структурних підрозділів держустанови (колишні і нинішні);
  • начальники моторвагонних депо регіональних філій.

Раніше РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби вжити кардинальних, в тому числі кадрові рішення.

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