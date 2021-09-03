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На Укрзализници обогатился предприниматель – "светит" 12 лет тюрьмы

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
3 сентября, 10:28
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Владельцу строительной фирмы обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебной подделке документов
В Харьковской области бизнесмен украл у "Укрзализныци" 600 тыс. грн. Коллаж: "Сегодня"
В Харьковской области бизнесмен украл у "Укрзализныци" 600 тыс. грн. Коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области 44-летний директор строительной фирмы обогатился на АО "Укрзализныця".

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Как сообщили в областной прокуратуре, строительная фирма должна была утеплить фасад здания отдыха локомотивных бригад.

Между АО "Укрзализыця" и строительной фирмой был заключен договор, однако директор предоставил недостоверные документы о стоимости выполненных работ и количестве необходимых материалов. Он нанес ущерб в размере около 600 тыс. грн.

Предпринимателя обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебной подделке. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Скандал в "Укрзализныци"

Группа мошенников, состоящая из 15 чиновников АО "Укрзализныця", предстанет перед судом. Речь идет о разоблачениях преступных схем летом 2020 года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников сделки отправили в суд.

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Среди злоумышленников:

  • бывший исполняющий обязанности председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал АО "Укрзализныця";
  • руководители структурных подразделений госучреждения (бывшие и нынешние);
  • начальники моторвагонных депо региональных филиалов.

Ранее СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.

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