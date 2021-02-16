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МВФ відмовив Україні: які умови не виконав Київ

16 лютого, 12:01

Ксенія Капустинська , Олександра Романюк

Економісти проаналізували нещодавні заяви Шмигаля та Люнгмана

Віртуальна місія МВФ, яка працювала в Україні з грудня, винесла невтішний вердикт: найближчим часом грошей від фонду Україна не отримає. Хоча програму допомоги stand-by поки не зупиняють. Фактично головною вимогою цієї програми було одне: не розгубити попередніх досягнень і не наростити нові борги.

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Сайт "Сьогодні" дізнався, чому програма МВФ, яка вважалася простою для виконання, виявилася невиконаною.

Коментуючи результати роботи місії, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав чотири теми, щодо яких "триває конструктивний діалог". Це і є чотири аспекти, за якими поки не вдалося досягти домовленостей:

  • антикорупційне законодавство;
  • енергетика;
  • розвиток фінансового сектору;
  • подальша фіскальна консолідація.

Приблизно ці ж теми назвав і постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак вважає, що ключовим пунктом розбіжностей стало питання про судову систему в Україні. Зокрема, питання про скасування Конституційним Судом ряду положень антикорупційного законодавства.

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А ось економічний експерт Олексій Кущ впевнений, що причина – не стільки у зволіканні з реформами, скільки у принциповій позиції українського керівництва, яке не погодилось раніше строку скасовувати граничну ціну на газ для населення.

Детальніше про зобов'язання України читайте на сайті "Сьогодні" – "Без грошей МВФ: що вимагають від України".

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Украина вимоги stand-by Олексій Кущ умови МВФ місія МВФ Йоста Люнгман Тарас Козак

Джерело: Сьогодні

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