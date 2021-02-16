МВФ отказал Украине: какие условия не выполнил Киев

Виртуальная миссия МВФ, которая работала в Украине с декабря, вынесла неутешительный вердикт: в ближайшее время денег от фонда Украина не получит. Хотя программу помощи stand-by пока не останавливают. Фактически главным требованием этой программы было одно: не растерять предыдущих достижений и не нарастить новые долги.

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Сайт "Сегодня" узнал, почему программа МВФ, которая считалась простой для выполнения, оказалась невыполненной.

Комментируя результаты работы миссии, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал четыре темы, по которым "продолжается конструктивный диалог". Это и есть четыре аспекта, по которым пока не удалось достичь договоренностей:

антикоррупционное законодательство;

энергетика;

развитие финансового сектора;

дальнейшая фискальная консолидация.

Примерно эти же темы назвал и постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает, что ключевым пунктом разногласий был вопрос о судебной системе в Украине. В частности, вопрос об отмене Конституционным судом ряда положений антикоррупционного законодательства.

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А вот экономический эксперт Алексей Кущ уверен, что причина – не столько в промедлении с реформами, сколько в принципиальной позиции украинского руководства, которое не стало раньше срока отменять предельную цену на газ для населения.

Подробнее об обязательствах Украины читайте на сайте "Сегодня" – "Без денег МВФ: что требуют от Украины".

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