Без грошей МВФ: що вимагають від України

Віртуальна місія МВФ, яка працювала в Україні з грудня (З перервою на новорічні свята), винесла невтішний вердикт. "Обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми. Дискусії триватимуть", – заявив в коментарі ЗМІ постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

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Це означає, що найближчим часом грошей від Міжнародного валютного фонду Україна не отримає. Хоча програму допомоги поки не зупиняють.

Що не сподобалося перевіряючим? Чи вистачить без зовнішньої допомоги грошей у бюджеті, щоб розрахуватися за боргами і вчасно платити зарплати бюджетникам, пенсії, соціальну допомогу?

Які зобов'язання брала на себе Україна

Нинішня програма підтримки stand-by на суму близько 5 млрд доларів була відкрита для України в червні 2020 року і розрахована на 18 місяців, тобто до кінця 2021 року. Вона прийшла на зміну попередній програмі – трирічній програмі розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд дол.

Умови з EFF Україна традиційно не виконала, ап тому програма була згорнута. Невідомо, змогла б Україна безболісно пройти 2020 рік без зовнішньої підтримки чи ні. Але вибухнула коронакриза, і МВФ вирішив підтримати нужденні країни за допомогою більш коротких, але і більш простих за вимогами програм.

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Нагадаємо, на яких умовах Україна був відкритий кредит за програмою stand-by.

Провести фактичний аудит закупівель за програмою COVID-19 не пізніше ніж через рік після його створення. Структурний маяк на березень 2021 роки; Запустити з 1 січня 2021 року роботу Державної податкової служби і Державної митної служби як двох єдиних юридичних осіб, з єдиною звітністю. Обласні та інші юрособи ДПС і ГТС повинні припинити своє існування. Структурний маяк на 1 січня 2021 роки; Зменшити рівень непрацюючих кредитів (NPLs) в держбанках. Плани щодо скорочення повинні бути узгоджені з Радою з національної стабільності та НБУ. Структурний маяк на кінець червня 2020 року; Вирішити питання неплатоспроможності Фонду гарантування вкладів, щоб зменшити витрати держави на збанкрутілі банки. Структурний маяк на кінець жовтня 2020 року; Внести зміни в закон про банківську діяльність для вдосконалення системи банківського нагляду. Структурний маяк на кінець листопада 2020 року; Внести зміни в закон про Вищу раду правосуддя для посилення якості відбору, щоб членами ВРП були люди з бездоганною репутацією і доброчесністю. Структурний маяк до кінця жовтня 2020 року; Встановити до кінця серпня 2020 року ринкові тарифи на опалення, які знаходяться під юрисдикцією НКРЕКП і місцевих органів влади. Частина структурного маяка до кінця серпня 2020 року; Забезпечити можливість зміни постачальника для побутових споживачів газу. Частина структурного маяка на кінець серпня 2020 року; Прийняти новий корпоративний статут для НАК "Нафтогаз". Структурний маяк до кінця вересня 2020 року.

"Проста" програма виявилася непосильною

Коли ще тільки обговорювалися перспективи відкриття нової програми МВФ, експерти говорили, що Україні не складе труднощів виконати умови stand-by. І не сумнівалися, що гроші з цього програмою Україна зможе отримати без особливих проблем. Адже фактично головною вимогою для одержувачів було одне: не розгубити попередніх досягнень і не наростити нові борги.

Однак ці прогнози не збулися. Коментуючи результати роботи місії, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав чотири теми, за якими "триває конструктивний діалог". Тобто чотири аспекти, за якими на сьогодні не вдалося досягти домовленостей. Це питання в таких сферах:

антикорупційного законодавства;

енергетики;

розвитку фінансового сектору;

подальшої фіскальної консолідації.

Приблизно ці ж теми назвав і Йоста Люнгман, тільки в зворотному порядку. Експерти вважають, що причина розбіжностей – не стільки зволікання з реформами, скільки принципова позиція українського керівництва.

"МВФ діє дуже цинічно. Йому потрібно чітке дотримання якихось вимог, вони не хочуть стати на наше місце. Не хочуть, наприклад, відтермінування введення ринку газу для населення. У Зеленського було два виходи: або прямо сьогодні скасовувати тариф 6,99 грн/куб. м для населення, і тоді ціна газу швидко могла вирости до 9-10 грн за кубометр. Або поставити співпрацю на паузу, щоб забезпечити хоч якусь цінову амортизацію на ринку газу для населення. Він обрав другий варіант. І я вважаю, що це правильне рішення", – говорить економічний експерт Олексій Кущ.

По ряду питань на кону стояла навіть незалежність державного управління, про що після переговорів написав радник глави Офісу президента Тимофій Милованов. А економічний експерт, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак вважає, що ключовим пунктом розбіжностей було питання про судову систему в Україні. Зокрема, питання про скасування Конституційним судом ряду положень антикорупційного законодавства.

"Ми не отримали грошей від МВФ, тому що Україна не тільки не виконала зобов'язання, які повинна була виконати ще минулого року, але і відкотилася в виконанні зобов'язань, які вже були зараховані як виконані. Мова про скасування Конституційним судом норм антикорупційних законів. Судова система сьогодні фактично пішла проти держави. Ця гілка влади сьогодні відчула себе найголовнішою. І, на мій погляд, питання верховенства права був ключовим. Тому що в питаннях газових тарифів можна було ще якось "пропетляти". Можна було "пропетляти" з законом про Нацбанк. Можна було пояснити звільнення Смолія – з Шевченком вони вже знайшли спільну мову. Ще обговорювалися параметри бюджетів 2021 і 2022 року, але це теж досить технічні питання, і їх можна узгоджувати. А ось верховенство права, судова система, правоохоронна система – це серйозні питання. І тут у нас успіхів дуже мало", – каже Тарас Козак.

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Детальніше про ситуацію з МВФ дивіться в сюжеті:

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