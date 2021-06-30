МВФ призначив нового постійного представника в Україні. Що про нього відомо

МВФ призначив Ваграма Степаняна своїм представником в Україні. Колаж: "Сьогодні"
Новим представником Міжнародного валютного фонду в Україні став Ваграм Степанян. На цій посаді він змінив Йост Люнгмана.
Про це повідомила пресслужба представництва МВФ в Києві.
"Пан Степанян приступив до виконання своїх службових обов'язків 28 червня", – сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що Йоста Люнгман повертається в штаб-квартиру МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні.
Читайте також: Без МВФ буде туго. Україна має віддати кредиторам 10 млрд доларів за 12 місяців
"Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ. Пан Степанян, громадянин Вірменії, працює в МВФ з 2008 року", – відзначили в прес-службі.
Раніше повідомлялося, що Україна ризикує залишитися без грошей МВФ за програмою stand-by.
Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":