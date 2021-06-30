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МВФ призначив нового постійного представника в Україні. Що про нього відомо

30 червня 2021 15:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ваграм Степанян працює в Міжнародному валютному фонді з 2008 року

МВФ призначив Ваграма Степаняна своїм представником в Україні. Колаж: "Сьогодні"

МВФ призначив Ваграма Степаняна своїм представником в Україні. Колаж: "Сьогодні"

Новим представником Міжнародного валютного фонду в Україні став Ваграм Степанян. На цій посаді він змінив Йост Люнгмана.

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Про це повідомила пресслужба представництва МВФ в Києві.

"Пан Степанян приступив до виконання своїх службових обов'язків 28 червня", – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що Йоста Люнгман повертається в штаб-квартиру МВФ після чотирьох років на посаді постійного представника МВФ в Україні.

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"Зміна постійних представників є усталеною практикою ротації персоналу МВФ. Пан Степанян, громадянин Вірменії, працює в МВФ з 2008 року", – відзначили в прес-службі.

Раніше повідомлялося, що Україна ризикує залишитися без грошей МВФ за програмою stand-by.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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