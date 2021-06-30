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МВФ назначил нового постоянного представителя в Украине. Что о нем известно

30 июня 2021 15:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

Ваграм Степанян работает в Международном валютном фонде с 2008 года

МВФ назначил Ваграма Степаняна своим представителем в Украине. Коллаж: "Сегодня"

МВФ назначил Ваграма Степаняна своим представителем в Украине. Коллаж: "Сегодня"

Новым представителем Международного валютного фонда в Украине стал Ваграм Степанян. На этом посту он сменил Йосту Люнгмана.

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Об этом сообщила пресс-служба представительства МВФ в Киеве.

"Господин Степанян приступил к исполнению своих служебных обязанностей 28 июня", – сказано в сообщении.

Также сообщается, что Йоста Люнгман возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет в должности постоянного представителя МВФ в Украине.

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"Изменение постоянных представителей является устоявшейся практикой ротации персонала МВФ. Господин Степанян, гражданин Армении, работает в МВФ с 2008 года", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Украина рискует остаться без денег МВФ по программе stand-by.

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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