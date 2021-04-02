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МВФ: Світу загрожує спалах соціальних заворушень через COVID-19

2 квітня, 15:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Фонд закликав уряди різних країн приділити увагу економічному рівності

Пандемія коронавірусу посилила економічну нерівність в світі. Тільки за минулий рік 95 мільйонів людей опинилися у стані крайньої бідності. Це може призвести до спалаху соціальних заворушень, незважаючи на поліпшення прогнозів для глобальної економіки.

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З таким попередженням виступив Міжнародний валютний фонд (МВФ), повідомляє Bloomberg.

"Ці фактори ускладнюють ведення зваженої економічної політики, представляють ризик для макроекономічної стабільності і функціонування суспільства. Уряди мають забезпечити всіх чесними можливостями" , – зазначили в МВФ.

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МВФ рекомендував політикам розглянути заходи щодо усунення нерівності. Наприклад, реформувати податкову політику, посилювати соціальний захист, розвивати охорону здоров'я та освіту. Але ці реформи недешеві: за підрахунками фонду, 121 країні з економікою, що розвивається, потрібно буде витратити 3 трлн доларів.

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Фонд також прогнозує, що сукупний дохід на душу населення в країнах з ринковою економікою і в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, в 2020-2022 роках буде на 22% нижчим, ніж якби пандемії не було би, а кампанія зі щеплення через нерівномірність розподілу вакцини в деяких країнах може затягнутися до 2022 року.

Нагадаємо, на думку експерта, карантин в Україні сильно вплинув на економіку країни, і щоб відновитися після локдаунів, потрібно кілька місяців.

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