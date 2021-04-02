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МВФ: Миру грозит вспышка социальных беспорядков из-за COVID-19

2 апреля, 15:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Фонд призвал правительства разных стран уделить внимание экономическому равенству

Пандемия коронавируса усилила экономическое неравенство в мире. Только за прошлый год 95 миллионов человек оказались в крайней нищете. Это может привести к вспышке социальных беспорядков, несмотря на улучшение прогнозов для глобальной экономики.

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С таким предупреждением выступил Международный валютный фонд (МВФ), сообщает Bloomberg.

"Эти факторы затрудняют ведение взвешенной экономической политики, представляют риск для макроэкономической стабильности и функционирования общества. Правительства должны обеспечить всех честными возможностями", – отметили в МВФ.

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МВФ рекомендовал политикам рассмотреть меры по устранению неравенства. Например, реформировать налоговую политику, усиливать социальную защиту, развивать здравоохранение и образование. Но эти реформы недешевы: по подсчетам фонда, 121 стране с развивающейся экономикой нужно будет потратить 3 трлн долларов.

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Фонд также прогнозирует, что совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в 2020-2022 годах будет на 22% ниже, чем если бы пандемии не было, а прививочная кампания из-за неравномерности распределения вакцины в некоторых странах может затянуться до 2022 года.

Напомним, по мнению эксперта,карантин в Украине сильно повлиял на экономику страны, и чтобы восстановиться после локдаунов, нужно несколько месяцев.

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