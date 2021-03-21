Русский
$ 27,68
32,98
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Не так погано: у МВФ дали прогноз щодо відновлення світової економіки

21 березня, 06:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Китай вже майже завершив відновлення

З'явилися перспективи більш швидкого відновлення світової економіки, ніж очікувалося раніше, хоча є і тривожні ознаки.

Реклама

Про це йдеться в заяві першого заступника голови МВФ Джеффрі Окамото.

Відповідні зміни мають намір внести у квітневу доповідь фонду про перспективи розвитку економіки.

"У січні ми прогнозували зростання світової економіки в 2021 році близько 5,5%. Але зараз з'являються перспективи більш швидкого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулюванню, особливо в США, і перспективам більш масштабної вакцинації", – стверджує Окамото.

Водночас він підкреслив, що відновлення економіки поки неповне і нерівномірне, оскільки в більшості країн показники ВВП залишаються нижчими за докризові.

В тренді
"Нова пошта" підвищила тарифи: скільки тепер коштують посилки
Реклама

Так, за його словами, якщо Китай вже майже завершив відновлення і повернувся до докризових рівнів, то за його межами розрив між розвиненими і економіками країн, що розвиваються, збільшується.

МВФ також прогнозує, що сукупний дохід на душу населення в країнах з ринковою економікою і в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, в 2020-2022 роках буде на 22% нижчим, ніж якби пандемії не було, а кампанія зі щеплення через нерівномірність розподілу вакцини в деяких країнах може затягнутися до 2022 року.

Нагадаємо, на думку експерта, карантин в Україні значно вплинув на економіку країни і щоб відновитися після локдаунів, потрібно кілька місяців.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

економіка Китай вакцинація відновлення пандемія МВФ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)
Українців попередили про нову аферу: як шахраї оформляють кредити (відео)Економіка
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав закон
Штрафувати за порушення ПДР будуть по-новому: Зеленський підписав законЕкономіка
В Україні істотно урізали субсидії: чому і на скільки (відео)
В Україні істотно урізали субсидії: чому і на скільки (відео)Економіка
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: відповіді на 8 головних питань
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: відповіді на 8 головних питаньЕкономіка
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновага
Долар vs гривня: як довго протримається хитка рівновагаФінанси
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробити
Багато українців можуть отримати по кілька тисяч від податкової. Як це зробитиЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти