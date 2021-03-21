Не так погано: у МВФ дали прогноз щодо відновлення світової економіки

З'явилися перспективи більш швидкого відновлення світової економіки, ніж очікувалося раніше, хоча є і тривожні ознаки.

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Про це йдеться в заяві першого заступника голови МВФ Джеффрі Окамото.

Відповідні зміни мають намір внести у квітневу доповідь фонду про перспективи розвитку економіки.

"У січні ми прогнозували зростання світової економіки в 2021 році близько 5,5%. Але зараз з'являються перспективи більш швидкого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулюванню, особливо в США, і перспективам більш масштабної вакцинації", – стверджує Окамото.

Водночас він підкреслив, що відновлення економіки поки неповне і нерівномірне, оскільки в більшості країн показники ВВП залишаються нижчими за докризові.

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Так, за його словами, якщо Китай вже майже завершив відновлення і повернувся до докризових рівнів, то за його межами розрив між розвиненими і економіками країн, що розвиваються, збільшується.

МВФ також прогнозує, що сукупний дохід на душу населення в країнах з ринковою економікою і в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, в 2020-2022 роках буде на 22% нижчим, ніж якби пандемії не було, а кампанія зі щеплення через нерівномірність розподілу вакцини в деяких країнах може затягнутися до 2022 року.

Нагадаємо, на думку експерта, карантин в Україні значно вплинув на економіку країни і щоб відновитися після локдаунів, потрібно кілька місяців.

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