Україні підказали, на що звернути увагу для отримання кредиту МВФ

У Міжнародному валютному фонді не можуть назвати строки вирішення проблем у відносинах з Києвом, проте йдуть дискусії про перегляд програми stand by для України, який є умовою отримання нового траншу кредиту Фонду.

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Про це глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив агентству Інтерфакс-Україна.

"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогресу у вирішенні питань", – сказав він.

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Глава представництва уточнив, що має на увазі як умови і зобов'язання, визначені в програмі, так і проблеми, які з'явилися пізніше, в тому числі, що скасовують досягнення минулих програм. При цьому Люнгман наголосив на важливості:

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збереження проваджуваних Нацбанком реформ;

прогресу у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску;

наявності чіткого плану скорочення фіскального дефіциту;

відмови від контролю над цінами на газ;

вирішення питання довгострокової моделі електроенергетики країни;

дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів та судової системи.

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Люнгман, коментуючи можливу співпрацю МВФ з Україною після завершення програми stand by, підкреслив, що Фонд хоче підтримати економічний розвиток і процвітання України.

"Ми продемонстрували це завдяки серії програм МВФ, які тривали постійно з початку 2014 року. І ми будемо продовжувати підтримувати належну економічну політику і трансформацію економіки", – заявив він.

Нагадаємо, ексміністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що Україна може отримати транш від МВФ тільки наприкінці року.

Однак заступник голови ОП Юлія Свириденко на зустрічі з послами країн "Великої двадцятки" заявила, що Україна зможе успішно вирішити ключові питання в переговорах з МВФ вже найближчими місяцями.

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