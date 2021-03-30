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Україні підказали, на що звернути увагу для отримання кредиту МВФ

30 березня, 17:27

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Фонд підтримає розумну економічну політику і трансформацію економіки України

У Міжнародному валютному фонді не можуть назвати строки вирішення проблем у відносинах з Києвом, проте йдуть дискусії про перегляд програми stand by для України, який є умовою отримання нового траншу кредиту Фонду.

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Про це глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив агентству Інтерфакс-Україна.

"На цьому етапі неможливо зробити будь-які передбачення щодо часу завершення перегляду. Це залежить від того, наскільки швидко буде досягнуто прогресу у вирішенні питань", – сказав він.

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Глава представництва уточнив, що має на увазі як умови і зобов'язання, визначені в програмі, так і проблеми, які з'явилися пізніше, в тому числі, що скасовують досягнення минулих програм. При цьому Люнгман наголосив на важливості:

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  • збереження проваджуваних Нацбанком реформ;
  • прогресу у зміцненні НБУ із захистом його від зайвого зовнішнього тиску;
  • наявності чіткого плану скорочення фіскального дефіциту;
  • відмови від контролю над цінами на газ;
  • вирішення питання довгострокової моделі електроенергетики країни;
  • дотримання принципу доброчесності антикорупційних органів та судової системи.
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Люнгман, коментуючи можливу співпрацю МВФ з Україною після завершення програми stand by, підкреслив, що Фонд хоче підтримати економічний розвиток і процвітання України.

"Ми продемонстрували це завдяки серії програм МВФ, які тривали постійно з початку 2014 року. І ми будемо продовжувати підтримувати належну економічну політику і трансформацію економіки", – заявив він.

Нагадаємо, ексміністр фінансів Олександр Данилюк в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що Україна може отримати транш від МВФ тільки наприкінці року.

Однак заступник голови ОП Юлія Свириденко на зустрічі з послами країн "Великої двадцятки" заявила, що Україна зможе успішно вирішити ключові питання в переговорах з МВФ вже найближчими місяцями.

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кредити транш stand-by перегляд МВФ Йоста Люнгман

Джерело: Сьогодні

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