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Світові ціни на нафту покотилися вниз

21 січня, 12:52

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Інвесторів лякають нові карантинні заходи в Китаї

Світові ціни на нафту перейшли до зниження після зростання до рекордів за 11 місяців. До падіння котирувань привело зростання запасів сировини в США. Крім того, інвестори знову побоюються падіння попиту на нафту – песимізм вселяють спалахи захворюваності,спричиненої "британським" штамом коронавірусу в Китаї.

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За даними Investing.com, вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 12:45 за київським часом становить 55,52 долара за барель – на 0,56 долара (1%) менше, ніж на закриття попередньої сесії. При цьому вартість лютневих контрактів падала до 53,22 долара.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу становила 52,8 долара за барель, що на 0,51 долара (0,96%) нижче за рівень попередньої сесії.

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"Нові карантинні заходи в КНРчинять тиск на перспективи глобального попиту на нафту, оскільки китайський попит був одним з головних драйверів поліпшення фундаментальних факторів для нафтового ринку", – заявив аналітик Third Bridge Пітер Макнеллі агентству Bloomberg.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" дізнався, як недавнє подорожчання нафти змінює ціни на бензин в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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нафта попит ціна на нафту коронавірус Brent WTI барель

Джерело: Сьогодні

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