Ціни на нафту рекордно зростають: три причини

Світові ціни на нафту вперше з 21 лютого 2020 року подолали позначку в 57 доларів за барель. Її котирування ростуть з таких причин:

зменшення запасів палива в США;

зниження курсу долара на світових ринках;

ослаблення побоювань щодо нової хвилі COVID-19 в Китаї.

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За даними Investing.com, вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:50 за київським часом становила 57,19 долара за барель – на 0,61 долара (1,08%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час становила 53,73 долара за барель, що на 0,52 долара (0,98%) вище за рівень попередньої сесії. Ф'ючерси на WTI дорожчають шість сесій поспіль.

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"Ми бачимо динамічний бичачий тренд. Ринок, як і раніше, очікує, що запаси нафти будуть досить швидко скорочуватися через оголошене раніше скорочення видобутку Саудівською Аравією. Однак в якийсь момент подібні бичачі тренди призводять до підйому ринку вище за рівноважну ціну", – зазначив Bloomberg старший партнер Commodity Research Group Ендрю Лебоу.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" дізнався, як подорожчання нафти змінить ціни на бензин в Україні.

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