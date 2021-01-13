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Ціни на нафту рекордно зростають: три причини

13 січня, 09:07

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Вартість Brent оновила максимум за 11 місяців

Світові ціни на нафту вперше з 21 лютого 2020 року подолали позначку в 57 доларів за барель. Її котирування ростуть з таких причин:

  • зменшення запасів палива в США;
  • зниження курсу долара на світових ринках;
  • ослаблення побоювань щодо нової хвилі COVID-19 в Китаї.
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За даними Investing.com, вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:50 за київським часом становила 57,19 долара за барель – на 0,61 долара (1,08%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.

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Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час становила 53,73 долара за барель, що на 0,52 долара (0,98%) вище за рівень попередньої сесії. Ф'ючерси на WTI дорожчають шість сесій поспіль.

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"Ми бачимо динамічний бичачий тренд. Ринок, як і раніше, очікує, що запаси нафти будуть досить швидко скорочуватися через оголошене раніше скорочення видобутку Саудівською Аравією. Однак в якийсь момент подібні бичачі тренди призводять до підйому ринку вище за рівноважну ціну", – зазначив Bloomberg старший партнер Commodity Research Group Ендрю Лебоу.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" дізнався, як подорожчання нафти змінить ціни на бензин в Україні.

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нафта ціна на нафту Brent WTI ф'ючерси

Джерело: Сьогодні

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