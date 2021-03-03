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Марченко назвав головний ризик для фінансової системи України

3 березня, 18:15

Сергій Мартинець , Олександра Романюк

Для України 2021 рік точно не стане легшим, ніж 2020-й, упевнений міністр

Міністр фінансів Сергій Марченко побоюється державних рішень, у тому числі і заради виконання політичних обіцянок, якщо вони не будуть забезпечені відповідним бюджетним фінансуванням. Про це він сказав в інтерв'ю "Сьогодні".

"Цього року точно не буде легше. Але і криза, впевнений, не стане глибшою. Головні міжнародні організації прогнозують економічне зростання до 5%", – говорить він.

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За його словами, головний ризик – це можливість державних рішень, не забезпечених бюджетним ресурсом.

"Наш бюджет обмежений. Тому важливо відмовитися від будь-яких фінансово невиправданих рішень на догоду декларативним цілям. Крім того, важливо уникнути політичної турбулентності, яка може передбачати фінансові ризики. У Мінфіні розуміють, як виконувати існуючий бюджет. Разом з тим ми розуміємо і ризики ситуації, за якої доведеться шукати джерела фінансування додаткових витрат", – підкреслив міністр.

Читайте на сайті "Сьогодні" повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком.

Раніше міністр відзначав, що переговори України з Міжнародним валютним фондом проходять у спокійному режимі. Київ і МВФ обговорювали 4 головних питання.

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держбюджет Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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