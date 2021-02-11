Україна і МВФ обговорюють 4 головні питання – Марченко

Переговори України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) проходять у спокійному режимі. Обговорюють такі питання:
- регулювання ринку газу (нове);
- бюджетні параметри на 2022 рік (нове);
- антикорупційна структура (старе);
- судова реформа (старе).
Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю агентству УНІАН.
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Міністр уточнив, що залишаються невиконаними структурні маяки минулого року, що стосуються закону про банки і банківську діяльність.
Він нагадав, що Україна мала отримати другий транш ще в серпні 2020 року. Але його відсутність не вплине на здатність країни розплачуватися з боргами.
"Програма stand-by розрахована на 18 місяців і добігає кінця у грудні цього року. Тому ми плануємо отримати кошти від МВФ в межах поточної програми до кінця року", – сказав Марченко.
Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. На початку 2021 року триває робота над переглядом програми, за підсумками якої прийматиметься рішення про долю другого траншу.
Раніше голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко зазначав, що в 2021 році Україна чекає від МВФ три транші на загальну суму 2,2 млрд доларів.
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