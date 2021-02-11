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Україна і МВФ обговорюють 4 головні питання – Марченко

11 лютого, 10:13

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міністр запевняє, що переговори проходять спокійно

Переговори України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) проходять у спокійному режимі. Обговорюють такі питання:

  • регулювання ринку газу (нове);
  • бюджетні параметри на 2022 рік (нове);
  • антикорупційна структура (старе);
  • судова реформа (старе).
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Про це розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю агентству УНІАН.

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Міністр уточнив, що залишаються невиконаними структурні маяки минулого року, що стосуються закону про банки і банківську діяльність.

Він нагадав, що Україна мала отримати другий транш ще в серпні 2020 року. Але його відсутність не вплине на здатність країни розплачуватися з боргами.

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"Програма stand-by розрахована на 18 місяців і добігає кінця у грудні цього року. Тому ми плануємо отримати кошти від МВФ в межах поточної програми до кінця року", – сказав Марченко.

Як відомо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) з негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. На початку 2021 року триває робота над переглядом програми, за підсумками якої прийматиметься рішення про долю другого траншу.

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Раніше голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко зазначав, що в 2021 році Україна чекає від МВФ три транші на загальну суму 2,2 млрд доларів.

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переговори транш stand-by МВФ Сергей Марченко
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