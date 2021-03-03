Марченко назвал главный риск для финансовой системы Украины

Для Украины 2021 год точно не станет легче, чем 2020-й, уверен министр

Министр финансов Сергей Марченко опасается государственных решений, в том числе и ради выполнения политических обещаний, если они не будут обеспечены соответствующим бюджетным финансированием. Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

"Этот год точно не будет легче. Но и кризис, уверен, не станет глубже. Ключевые международные организации прогнозируют экономический рост до 5%", – говорит он.

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По его словам, главный риск – это возможность государственных решений, не обеспеченных бюджетным ресурсом.

"Наш бюджет ограничен. Поэтому важно отказаться от любых финансово неоправданных решений в угоду декларативным целям. Кроме того, важно избежать политической турбулентности, которая может предусматривать финансовые риски. В Минфине понимают, как выполнять действующий бюджет. При этом мы понимаем и риски ситуации, при которой придется искать источники финансирования дополнительных расходов", – подчеркнул министр.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко.

Ранее министр отмечал, что переговоры Украины с Международным валютным фондом проходят в спокойном режиме. Киев и МВФ обсуждали 4 главных вопроса.

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