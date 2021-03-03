Українська
$ 27,93
33,6
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Марченко назвал главный риск для финансовой системы Украины

3 марта, 18:15

Сергей Мартынец , Александра Романюк

Для Украины 2021 год точно не станет легче, чем 2020-й, уверен министр

Министр финансов Сергей Марченко опасается государственных решений, в том числе и ради выполнения политических обещаний, если они не будут обеспечены соответствующим бюджетным финансированием. Об этом он сказал в интервью "Сегодня".

"Этот год точно не будет легче. Но и кризис, уверен, не станет глубже. Ключевые международные организации прогнозируют экономический рост до 5%", – говорит он.

Реклама

По его словам, главный риск – это возможность государственных решений, не обеспеченных бюджетным ресурсом.

"Наш бюджет ограничен. Поэтому важно отказаться от любых финансово неоправданных решений в угоду декларативным целям. Кроме того, важно избежать политической турбулентности, которая может предусматривать финансовые риски. В Минфине понимают, как выполнять действующий бюджет. При этом мы понимаем и риски ситуации, при которой придется искать источники финансирования дополнительных расходов", – подчеркнул министр.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко.

Ранее министр отмечал, что переговоры Украины с Международным валютным фондом проходят в спокойном режиме. Киев и МВФ обсуждали 4 главных вопроса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

госбюджет Сергей Марченко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)
Фальшивые 200 и 500 гривен: где могут подсунуть и как обнаружить подделку (видео)Экономика
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
Задержанному в
Задержанному в "Борисполе" Яценко объявили подозрение: опубликованы фотоЭкономика
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получит
Индексация пенсий: какой на самом деле будет прибавка и кто ее не получитЭкономика
Санкции в действии: закроются ли магазины
Санкции в действии: закроются ли магазины "Спортмастер", O'Stin и другиеЭкономика
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдет
Пенсии украинцев повысят на 11%: когда это произойдетЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять