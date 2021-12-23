Левова частка може дістатися Коломойському: під офіс "Укрнафти" вийшли обурені інвестори

23 грудня мало відбутися закрите засідання власників акцій "Укрнафти", проте було скасовано за 20 хвилин до початку

Під офіс “Укрнафти” вийшли обурені акціонери / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Під офіс "Укрнафти" на акцію протесту вийшли патріотичні організації та приватні інвестори, яких вже вдруге не пускають на закрите засідання власників акцій найбільшої нафто- і газовидобувної компанії країни.

Про це йшлося в сюжеті телеканалу "Україна 24".

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Головний страх учасників акції полягає в тому, що за непрозорого поділу активів понад 60% видобутку нафти і близько 25% видобутку газу можуть опинитися в руках групи "Приват", пов’язаної з Ігорем Коломойським, проте за 20 хвилин до початку – засідання скасували.

Про скасування засідання повідомив голова компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Ми як акціонери не отримали жодної інформації про те, що відбуватиметься. Не надали жодних документів. Я курирую пул міжнародних інвесторів, і вони не інвестують в Україну, тому що є приклад Коломойського", – заявив акціонер "Укрнафти" Павло Бойко.

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План поділу "Укрнафти"

Про план поділу активів між мажоритарним акціонером в особі "Нафтогазу" та меншими інвесторами компанія оголосила ще у листопаді.

До кінця 2021 року уряд планував розділити компанію "Укрнафта" умовно на "газову" та "нафтову" частини.

"Нафтогазу" мали дістатися перспективні родовища в Сумській і Чернігівській областях.

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Однак окрім плану поділу цей процес передбачає визнання державою боргу за газ 2007-2013 років і передачу частину цього газу в приватні руки, розвідали журналісти. Мова йде про суму близько 7 мільярдів доларів США.

"Сьогодні" раніше розповідали, що відбувається зі світовими цінами на нафту, а також писали, чому для України настав кінець "сировинного фарту".