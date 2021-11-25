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Правительство и "Нафтогаз" могут передать Коломойскому львиную долю "Укрнафты" – расследование

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
25 ноября, 18:53
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Издание "Зеркало недели" провело расследование и узнало, какая доля добычи нефти и газа может достаться олигарху Коломойскому
Коломойскому от "Нафтогаза" и правительства могут достаться 62% добычи нефти и 26% газа
Коломойскому от "Нафтогаза" и правительства могут достаться 62% добычи нефти и 26% газа / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "Нафтогаз" и правительство хотят отдать Игорю Коломойскому контроль над 62% добычи нефти и 26% добычи природного газа в Украине в рамках раздела "Укрнафты".

Об этом в своем расследовании пишет "Зеркало недели".

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Планируется, что государственную "Укрнафту" разделят до Нового года, а вторая часть достанется НАК "Нафтогаз".

"Делить будут не поровну, а по-братски: частникам кусочек жирнее, объедки — любимой Родине. В общем, как всегда", – говорится в материале.

По мнению журналистов издания, олигарх Коломойский получит наиболее развитые месторождения и его не будут касаться проблемы с тысячами заброшенных скважин.

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Кроме того, государственный "Нафтогаз" признал свой долг перед структурами Коломойского и готовится передать ему еще 3,5 млрд м3 газа, однако эта информация еще не официальна.

Но и это еще не все, кроме части госкомпании и больших объемов газа Коломойский может получить от украинской власти 10 млрд грн компенсации за то, что он не получил данный газ в 2007–2011 годах.

Ситуация с "Укрнафтой"

В начале ноября, фактически подконтрольная Коломойскому, "Укрнафта" предъявила "Нафтогазу" отсуженный когда-то объем газа, который не был оценен.

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Об этом рассказал бывший партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан и отметил, что олигархом уже был отсужден объем газа, но так и не оценен.

"Сегодня" ранее писали, что Украина начала добывать газ из новой скважины, а также сообщали, как высокие цены на энергоносители могут ударить по производству продуктов в Украине.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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