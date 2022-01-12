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"Краще роздавати їжу бідним": що буде з "продуктовими картками" українців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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12 січня, 12:49
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Експерти сумнівається, що держава матиме достатньо грошей на фінансування "продуктових карт"
"Продуктові картки" можуть залишитися лише на папері
"Продуктові картки" можуть залишитися лише на папері / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада збирається визначати отримувачів "продуктових карток" з урахуванням системи субсидій. Проте експерти сумніваються, що держава знайде гроші для повноцінного фінансування цієї програми.

Як розповів "Обозреватель" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, багато українців потребують таких карток.

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"Нашим громадянам підтримка також дуже потрібна. Як на мене, краще роздавати їжу бідним або давати своєрідну "продуктову субсидію". У нас є механізми субсидій, давайте їх застосовувати. Я про це говорю з 2017 року", – наголосив експерт.

Він сумнівається, що держава матиме достатньо грошей на фінансування "продуктових карт", адже в країні дефіцит бюджету.

"Якщо ми вводимо своєрідну "продуктову субсидію", вона повинна мати бюджет. Звідки ви за дефіциту бюджету 188 млрд грн збираєтеся виділити як мінімум 50 млрд на продукти?" – цікавиться експерт.

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А колишній перший заступник міністра економіки Павло Кухта заявив, що навіть за такого підходу "продуктові карти" отримають не всі.

"У нас вже існує система субсидій, на основі якої можна перерахувати бідних людей. Можливо не всім, а з урахуванням наявного ресурсу" , – зазначив Кухта.

А радник президента Олег Устенко розповів, що на допомогу зможуть розраховувати лише ті, хто живе на мінімальну зарплатню чи прожитковий мінімум.

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Отже, "продуктові картки" можуть залишитися лише на папері. Можливо, грошей вистачить лише на символічні виплати малозабезпеченим українцям.

Що із цінами?

В Україні суттєво подорожчають товари. Тільки за останній рік удвічі додала у вартості соняшникова олія, а перед новим роком зросли ціни і на яйця.

Середні ціни на ці продукти суттєво відрізняються. Яйця коштують – 40 гривень, олія – 50, а буханець пшеничного хліба – майже 25. Але й ця вартість – не межа, кажуть експерти. Через зростання ціни на газ, дефіцит олії та якісної пшениці, продукти дорожчатимуть.

Раніше ми повідомляли, що в Україні знову зросли ціни – базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) у грудні порівняно з листопадом становив 100,4%.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки вважають, що зростання цін на продукти – це не результат діяльності українського уряду, а наслідок боротьби із наслідками коронавірусу інших країн.

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