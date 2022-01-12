Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Протесты в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

"Лучше раздавать еду бедным": что будет с "продуктовыми карточками" украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 января, 12:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты сомневается, что у государства будет достаточно денег на финансирование "продуктовых карт"
"Продуктовые карты" могут остаться только на бумаге
"Продуктовые карты" могут остаться только на бумаге / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти собираются определять получателей "продуктовых карточек" на основе системы субсидий. Но эксперты сомневаются, что государство найдет деньги для полноценного финансирования этой программы.

Как рассказал "Обозреватель" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, многие украинцы испытывают потребность в таких карточках.

Реклама

"Нашим гражданам поддержка также очень нужна. Как по мне, лучше раздавать еду бедным или давать своеобразную "продуктовую субсидию". У нас есть механизмы субсидий, давайте их применять. Я об этом говорю с 2017 года", – подчеркнул эксперт.

Он сомневается, что у государства будет достаточно денег на финансирование "продуктовых карт", ведь в стране дефицит бюджета.

"Если мы вводим своеобразную "продуктовую субсидию", она должна иметь бюджет. Откуда вы при дефиците бюджета 188 млрд грн собираетесь выделить как минимум 50 млрд на продукты?" – интересуется эксперт.

Реклама

А бывший первый замминистра экономики Павел Кухта заявил, что даже при таком подходе "продуктовые карты" получат не все.

"У нас уже существует система субсидий, на основе которой можно пересчитать бедных людей. Возможно не всем, а с учетом имеющегося ресурса", – отметил Кухта.

А советник президента Олега Устенко рассказал, что на помощь смогут рассчитывать только те, кто живет на минимальную зарплату или прожиточный минимум.

Реклама

Таким образом, "продуктовые карты" могут остаться только на бумаге. Возможно, денег хватит лишь на символические выплаты малообеспеченным украинцам.

Что с ценами?

В Украине существенно подорожают продукты. Только за последний год вдвое прибавило в стоимости подсолнечное масло, а перед новым годом выросли цены и на яйца.

Средние цены на эти продукты существенно отличаются. Яйца стоят – 40 гривен, масло – 50, а буханка пшеничного хлеба – почти 25. Но и эта стоимость – не предел, говорят эксперты. Из-за роста цены на газ, дефицита масла и качественной пшеницы, продукты будут дорожать.

Ранее мы сообщали, что в Украине снова выросли цены – базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в декабре, по сравнению с ноябрем, составил 100,4%.

Напомним, в Министерстве экономики считают, что рост цен на продукты – это не результат деятельности украинского правительства, а следствие борьбы с последствиями коронавируса других стран.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Юлия Ляхова Доллар и евро резко застопорились: чего ждать от курса валют дальше Юлия Ляхова · Team Lead Деньги Сегодня
София Зиновьева Сайт сети магазинов "Цитрус" заблокирован – что происходит София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Гороховский раскрыл новую схему обмана через Monobank — как наживаются на украинцах Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах сегодня
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.51

Российский рубль (₽)

0.3671

Евро (€)

31.17

#человек_сего_дня
12 января. Сергей Королев. 115 лет назад (1907) в Житомире появился на свет выдающийся ученый и конструктор в сфере космического ракетостроения…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,85
29,85
28,25
19,25
31,79
31,29
30,04
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять