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Пільговий період. Власники "евроблях" принесли бюджету мільйони гривень

2 серпня 2021 16:43

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна

Власники не легалізованих автомобілів на іноземних номерах почали оформляти свої авто з 15 червня за відносно невеликі гроші і без сплати штрафу в 170 тисяч гривень

В Україні розмитнили тисячі "евроблях" за пільговий період. Колаж "Сьогодні"

В Україні розмитнили тисячі "евроблях" за пільговий період. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Pixabay

За півтора місяця (з 15 червня по 31 липня 2021) пільгового періоду за новою формулоювласники 17 тисяч "евроблях" розмитнили понад 17 тисяч автомобілів. В результаті до держбюджету потрапили понад 600 мільйонів гривень.

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Ці дані опублікувала прес-служба Державної митної служби в своєму Telegram.

У липні визначився топ-5 лідерів:

  • Закарпатська митниця – 2797 автомобілів;
  • Київська митниця – 1 539 автомобілів;
  • Одеська митниця – 1487 автомобілів;
  • Чернівецька митниця – 1455 автомобілів;
  • Львівська митниця – 804 автомобілів.

Крім того, у відомстві нагадали про те, що можливість здійснити спрощене митне оформлення – тимчасова і власникам "ероблях" варто поквапитися. В такому випадку, українці заплатять меншу суму податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Також прес-служба опублікувала дві корисних посилання:

  • Інформація про положення і алгоритмах виконання зазначених законів знаходиться тут;
  • ВІДЕОінструкція по декларуванню авто – тут.

Пільгові правила

В середині червня Україна почав діяти пільговий період розмитнення "евроблях". Власники не легалізованих автомобілів з іноземними номерами з 15 червня почали оформляти свій транспортний засіб за відносно невеликі гроші і без сплати штрафу в 170 тис. гривень.

На таке оформлення держава виділила 150 днів – до 10 листопада 2021 року. Для учасників бойових дій строк продовжено до 8 лютого 2022 року.

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Раніше також повідомлялося, що на пільгове розмитнення "евроблях" встигнуть не всі. У цьому процесі багато що залежить від державних органів, причому не тільки українських.

За різними даними, кількість "евроблях" в Україні становить близько 500 тис.

При цьому "Евробляхери" вимагали прийняття іншого закону. Вони хотіли повного скасування акцизу для всіх легкових авто.

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